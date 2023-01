Burgenländisches Jugendförderungsgesetz wird geändert

Werbung

Kritik setzte es allerdings im Vorfeld von mehreren Jugendorganisationen, die ihr Selbstbestimmungsrecht in Gefahr sahen.

Mit dem neuen Gesetz werden die förderwürdigen Maßnahmen geändert und an die aktuellen Anforderungen angepasst, hieß es aus Winklers Büro zur APA. Dies betreffe vor allem die Förderung des Umweltbewusstseins, des Demokratieverständnisses, der psychischen Entwicklung oder der Medienkompetenz. Neu gesetzlich normiert wird nun auch eine von der Landesregierung gewährte Basisförderung für verbandliche Jugendarbeit. Diese soll der Höhe nach nicht nur wie bisher von der Zahl der Mitglieder abhängig sein, sondern ist auch an die Umsetzung der sogenannten Sustainable Development Goals geknüpft.

Aus Sicht des Landes bringt auch die Neustrukturierung des Landesjugendforums Verbesserungen und Erleichterungen. War eine Aufnahme einer Organisation bisher nur mit einer Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des Landesjugendforums möglich, können sie nach den neuen Bestimmungen ohne Wartezeit aufgenommen werden - sofern sie nach dem Gesetz förderwürdig sind. Die Aufgaben des Landesjugendforums als Beratungs- und Initiativgremium blieben im wesentlichen unverändert.

Das Landesjugendreferat erweitere als vorsitzende Geschäftsstelle seinen Servicecharakter und diene als Ansprech- und Infostelle für Jugendorganisationen, Jugendgemeinderäte und Gemeindejugendreferentinnen. Das Referat habe den Vorsitz des Landesjugendforums inne, um dieses organisatorisch besser unterstützen zu können, hieß es weiters.

Kritik setzte es an diesen Plänen allerdings von mehreren Jugendorganisationen, die sich in einem offenen Brief an die Öffentlichkeit wandten und eine "massive Änderung" in der Arbeitsweise und der Selbstbestimmtheit des Landesjugendforums orten. Bisher habe das Landesjugendforum selbst den Vorsitz gewählt und sich eine Geschäftsordnung gegeben. Laut Entwurf soll nun aber das Landesjugendreferat als Geschäftsstelle den Vorsitz im Landesjugendforum übernehmen und eine Geschäftsordnung vorschlagen, monieren die Unterzeichner.

Gefordert wird nicht nur das Selbstbestimmungsrecht, sondern auch, dass der Vorschlag auf Basisförderung als Aufgabe beim Landesjugendforum verbleibt. Unterzeichnet haben den Brief die JVP, die JUNOS, die Freiheitliche Jugend, die Burgenländischen Pfadfinderinnen und Pfadfinder, Kinderwelt und Sportunion, der Mittelschülerverband und die Schülerunion, die Muslimische Jugend und die Evangelische Jugend.

Landesrätin Winkler wies die Kritik zurück und erklärte gegenüber der APA: "Mit der Novelle zum Jugendförderungsgesetz stellen wir die Unterstützung der Jugendorganisationen auf neue Beine wir gehen damit auf deren Wünsche ein. Zudem stärken wir sie mit der Aufstockung der Fördermittel." Bei den Gesetzesverhandlungen mit den Landtagsklubs habe es bis auf Wortmeldungen der Grünen auch keine Einwände gegeben. Das Burgenland habe damit eines der modernsten Jugendförderungsgesetze, so Winkler.