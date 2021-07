"Die Schulsozialarbeit wird Teil der Kinder- und Jugendhilfe und damit auf eine rechtlich verlässlichere Basis gestellt. Weiters soll ein Anstellungsmodell für Pflegeeltern implementiert werden, ähnlich dem Anstellungsmodell für pflegende Angehörige", erklärte Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) am Montag.

Im Jahr 2020 waren 127 Kinder bei Pflegepersonen. "Pflegeeltern leisten eine enorm wichtige Arbeit für die Gesellschaft, indem sie Kinder in der Krise aufnehmen und ihnen Halt und ein Zuhause geben. Diese Leistungen müssen honoriert werden", so Schneemann. Die Gespräche dazu laufen bereits, beim Anstellungsmodell soll ein Mindestlohn von 1.700 Euro netto gelten. Darüber hinaus wurden in der Novelle Krisenpflegepersonen definiert, die bis zu zwei Kinder in Krisensituationen bis zu sechs Monate aufnehmen und unterstützen.

Neu geregelt ist auch, dass junge Menschen, die einen Teil ihres Lebens fremd untergebracht waren, bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres niederschwellige Unterstützung durch die Kinder- und Jugendhilfe in Anspruch nehmen können, etwa beim Mieten einer eigenen Wohnung.

Schon im Vorjahr wurden fünf Schulsozialarbeiterinnen durch das Land angestellt, die burgenländische Schüler unterstützen und begleiten. Bis dahin nicht geregelt, betrifft die Aufnahme der Schulsozialarbeit in die Kinder- und Jugendhilfe eine weitere "wichtige Neuerung". Weitere drei Schulsozialarbeiter sollen bis Ende nächsten Jahres dazukommen, kündigte der Landesrat an.