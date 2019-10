"Die Entscheidung, wer in den Landtag einzieht, treffen damit ausschließlich die Wählerinnen und Wähler", betonte Landesparteiobmann Thomas Steiner am Mittwoch in einer Aussendung. Bei der Listenerstellung werde außerdem das Reißverschluss-Prinzip angewendet.

Die Landesliste werde beim ordentlichen Landesparteitag am 19. Oktober vorgestellt, sagte Steiner. Schon jetzt präsentierte die ÖVP aber erste Kandidaten für die Burgenland-Wahl. Klubobmann Christian Sagartz wird demnach das "Team Burgenland" im Bezirk Mattersburg anführen. Als inhaltliche Schwerpunkte legte er die hausärztliche Versorgung, mehr Unterstützung für pflegende Angehörige und den Ausbau des öffentlichen Verkehrs fest.