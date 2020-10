FH Burgenland

Der neue Masterlehrgang Marketingkommunikation in der Vertiefung „Eventmanagement & Marketingkommunikation“ bietet 100 % E-Learning – und damit die Möglichkeit, ortsunabhängig und bei maximal flexibler Zeiteinteilung den akademischen Abschluss Master of Arts (MA) zu erreichen. Als Online-Fernstudium angelegt bietet er den Vorteil, dass man sämtliche Studieninhalte jederzeit von Computer, Tablet oder Smartphone aus interaktiv nutzen kann.

E-Learning-Innovation aus dem Burgenland

Die Fachhochschule Burgenland hat mit ihren Partnerinnen, dem Austrian Institut of Management und der eLearning Academy of Communication, mit diesem E-Learning Masterlehrgang ein einzigartiges Angebot in diesem Themenbereich geschaffen.

„Kultur und Bildung sind wichtige Faktoren für die positive Entwicklung des Burgenlandes und werden es auch hinkünftig sein. Sowohl das differenzierte Angebot im Bereich der Kunst- und Kulturveranstaltungen als auch die vielfältigen Möglichkeiten, Tagungen, Kongresse und Firmenveranstaltungen im Burgenland abzuwickeln, regen an, das Burgenland zu besuchen. Die professionelle Planung und Umsetzung von Veranstaltungen sind die Basis, um die Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen von Eventveranstalter, Kunden, Besucherinnen und Besucher zu erfüllen. Es freut mich daher sehr, dass mit dem neuen Lehrangebot an unserer Fachhochschule das Burgenland Vorreiter in der onlinebasierten Ausbildung in diesem spezifischen Themenbereich ist. Mit Dr. Wolfgang Kuzmits konnte auch ein Top-Profi als wissenschaftlicher Leiter für dieses neue Angebot gewonnen werden“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

Der Masterlehrgang ist interdisziplinär und bewegt sich im Spannungsfeld der Kommunikations-, Wirtschafts- und Kulturwissenschaften. Ausgehend von einem breiten Eventbegriff, der nicht nur Kongresse, Tagungen und Firmenevents, sondern auch Kunst- und Kulturveranstaltungen anspricht, liefert der Masterlehrgang eine solide Basis, die auf kompakten Theorieeinheiten wie auch auf praxisrelevanten Informationen fußt.

Die Inhalte umfassen – aufbauend auf den Grundlagen zu Event- und Projektmanagement, Marketing und PR – unter anderem Dramaturgie, Event-Regie und Event-Technik bis hin zu relevanten Sicherheits- und Rechtsthemen. Um den größten Impact zu erzielen, bedarf es zudem einer integrierten und crossmedialen Marketingkommunikation.

Digitale Wissensvermittlung

Überdies wird auf aktuelle Trends und Entwicklung eingegangen. Zahlreiche Beispiele und eine digitale, multimediale Wissensvermittlung in Form von Checklisten, Videos, Tonsamples, Interviews u.v.m. vertiefen die Lehr- und Lerninhalte.

FH Burgenland Wolfgang Kuzmits

Das ausgewählte Lektoren-Team rund um den wissenschaftlichen Leiter Dr. Wolfgang Kuzmits beleuchtet die theoretischen Grundlagen und liefert gleichermaßen unzählige Beispiele aus der Praxis. Diese Expert*innen ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen von erfolgreichen Kultur- und Eventbetrieben.

Akademische Bildung in Corona-Zeiten

Online-Studien erscheinen seit Corona in ganz neuem Licht. An vielen Hochschulen und Universitäten wissen die Studierenden bis jetzt noch nicht, wie sie in den Herbst starten werden: Online? Teilweise Online? Oder doch in Präsenz? Doch es hat sich gezeigt, dass orts- und zeitunabhängiges Studieren möglich ist – auch an den klassischen Universitäten und Fachhochschulen.

Für die Studierenden stellen die Online-Masterlehrgänge in Marketingkommunikation die komfortabelste, oftmals sogar die einzige Möglichkeit dar, einen höheren universitären Abschluss zu erlangen. Im Masterlehrgang Lehrgang Marketingkommunikation ist man von Anfang an garantiert flexibel, selbstbestimmt und unabhängig, denn die Studierenden legen auch ihre Prüfungen online ab.

Die Studierenden sind auch nicht an festgeschriebene Start- und Abgabetermine gebunden.

Eine weitere Besonderheit liegt in den Zulassungsvoraussetzungen: Dieser als Weiterbildungsprogramm konzipierte Lehrgang ist auch offen für Berufspraktiker ohne vorherigen Hochschulabschluss bzw. Matura/Abitur. In diesen Fällen sind für die Zulassung Nachweise von Berufserfahrung und gegebenenfalls eine Aufnahmeprüfung erforderlich.

