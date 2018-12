Mit der Unterzeichnung am Donnerstag in Eisenstadt wurde auch ein Aktionsprogramm in Richtung "Bio-Wende" auf den Weg gebracht.

Statt wie bisher zwei Mio. Euro stehen der Landwirtschafskammer nun 1,8 Mio. Euro zur Verfügung. Der Schwerpunkt soll zukünftig bei der Bio-Beratung liegen. 700.000 Euro sollen nun ausschließlich für Bio und Regionalität verwendet werden.

Der neue Kammervertrag spiegle die Interessen der Agrarproduzenten, der landwirtschaftlichen Produktionsbetriebe sowie der Konsumenten wider und verfolge das Ziel, die Bio-Wende zu unterstützen, teilten Landesrat Hans Peter Doskozil und Landesrätin Verena Dunst (beide SPÖ) mit.