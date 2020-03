Um sich seiner dritten Stimmband-Operation zu unterziehen, hat Landeshauptmann Hans Peter Doskozil Anfang vergangener Woche, wie berichtet, die Amtsgeschäfte an seine Stellvertreterin Astrid Eisenkopf übergeben. Kurz darauf brach die Corona-Krise in Österreich aus. Die BVZ sprach mit Astrid Eisenkopf über die aktuelle Lage im Land.

BVZ: Was waren Ihre ersten Schritte, als Sie von den Maßnahmen der Bundesregierung hörten?

Astrid Eisenkopf: Die Maßnahmen der Bundesregierung wurden natürlich auch sofort eins zu eins im Burgenland übernommen. Ich habe viele Abstimmungsgespräche mit dem Bund, aber auch mit den Blaulichtorganisationen und den Krankenanstalten geführt. Der Hauptkoordinationsstab im Landhaus tagt rund um die Uhr und befindet sich auch in ständiger Abstimmung mit Behörden, Behördenstäben, Krankenanstalten und Blaulichtorganisationen. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten – zum Teil freiwillig – an einer Eindämmung des Coronavirus. An dieser Stelle möchte ich aber allen Burgenländerinnen und Burgenländern ein großes Danke für ihren Einsatz im Kampf gegen Corona aussprechen.

Was macht das Burgenland konkret über die Maßnahmen der Bundesregierung hinaus?

Oberste Priorität hat die Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung. Wir müssen davon ausgehen, dass die Anzahl der Virusfälle auch im Burgenland weiter steigt. Ziel muss es jetzt sein, das Gesundheitssystem bestmöglich aufrecht zu erhalten, um akute Operationen und Therapien durchführen zu können. Der Schutz von Schwerkranken und Akutpatienten steht auch in diesen Tagen im Vordergrund. Das Krankenhaus Oberpullendorf wird ein Schwerpunktkrankenhaus für Corona-Patienten, weil wir dort auch entsprechende Infrastruktur und Räumlichkeiten vorfinden. Sollte das an seine Grenzen stoßen, haben wir natürlich auch schon verschiedene Pläne und Szenarien, wie beispielsweise die Anmietung von Hallen. Ich kann versichern, wir unternehmen auch von Landesseite alles, um diese Corona-Krise einzudämmen.

Bis wann rechnen Sie mit einer Entschärfung der Lage?

Wenn die Maßnahmen der Regierung eingehalten werden, werden wir hoffentlich bald wieder zur Normalität zurückkehren können. Wichtig ist aber, dass wirklich alle die Verhaltensregeln befolgen, denn nur so können wir einer Ausbreitung entgegenwirken.

Welche Hilfe wird es seitens des Landes für betroffene Unternehmen und Mitarbeiter geben?

Ein erstes Hilfspaket wurde am Samstag in Abstimmung mit den Ländern und Sozialpartnern geschnürt. Dieses Paket ist für die burgenländische Wirtschaft, aber auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von großer Bedeutung. Wir werden die weitere Vorgehensweise mit den Sozialpartnern besprechen. Fakt ist, es braucht eine unbürokratische und schnelle Hilfe.

Werden noch burgenländische Urlauber von irgendwo heimgeholt?

Natürlich sind wir bemüht, burgenländische Urlauber heimzuholen, koordiniert wird das über das Außenministerium. Aber auch hier gilt: Der persönliche Schutz der Urlauber und jener der heimischen Bevölkerung muss sichergestellt sein. Wichtig ist, dass alle nun sicher und gesund durch diese Krise kommen. Wir können hier keine Ausnahmen machen, sonst führen wir die gesetzten Maßnahmen ad absurdum.

Können Sie garantieren, dass die Burgenländer auch bei Verschärfung der Situation Strom, Wasser und Heizung zur Verfügung haben werden?

Die Grundversorgung ist nach wie vor gesichert. Wir sind im Land sehr gut aufgestellt. Ich appelliere aber an die Burgenländerinnen und Burgenländer, mit Bedacht die nötigsten Dinge einzukaufen und keine Hamsterkäufe für Monate im Voraus zu tätigen. Denn so wird die Versorgungssicherheit gefährdet und den Logistikern die Arbeit erschwert. Außerdem würden wertvolle Lebensmittel verderben, die dann in der Versorgungskette fehlen.

Wie gehen Sie persönlich mit Kontakten und Terminen um?

Mein Büro hat bis auf weiteres alle Termine, die nicht zur Bekämpfung des Virus und der Sicherheit der Burgenländerinnen und Burgenländer beitragen, abgesagt. Wir kommunizieren sehr viel via Videokonferenzen. Natürlich halten auch wir Politiker uns an die Maßnahmen, um unser Gegenüber zu schützen.

Was soll jeder Einzelne beitragen? Was raten Sie als derzeit oberste Politikerin des Landes?

Das Wichtigste ist nach wie vor: Ruhe bewahren! Es geht vor allem darum, dass jeder in seinem Bereich seine sozialen Kontakte einschränkt. Und ich appelliere wirklich an alle, in nächster Zeit zu Hause zu bleiben und nur mehr das Haus zu verlassen, wenn es darum geht zur Arbeit zu gehen, dringende Besorgungen zu machen und andere Menschen zu unterstützen. Es geht darum, uns alle gemeinsam zu schützen. Wenn wir jetzt alle zusammenhalten und sich jeder an die Maßnahmen hält, zeigen wir nicht nur dem Virus, dass es keine Chance hat, sondern setzen auch ein unglaubliches Zeichen der Solidarität und Zivilcourage in unserem Land.

Interview: Markus Stefanitsch