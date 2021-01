Sind die Nerven der Lehrer und Direktoren infolge der Ankündigungen und Änderungen schon länger auf die Probe gestellt, sorgte zudem das Prozedere rund um Covid-Schnelltests für die Schüler für großen Ärger. Am Sonntag hätten sie in den burgenländischen Schulen angeliefert werden sollen. Zum Teil kamen sie gar nicht, zum Teil nur unvollständig. So auch in der Volksschule Markt Neuhodis, wo Schulleiter Michael Kleinrath umsonst gewartet hat.

„Die Testkits sind ein wichtiger Baustein, um den Schulbetrieb wieder zu ermöglichen. Dass wir umsonst gewartet haben ist zwar ärgerlich, aber die Tatsache, dass der Bund nicht mit der Bildungsdirektion kommuniziert, sondern mit den einzelnen Schulen, wo Infos dann oft nicht oder zu spät ankommen, ist das größere Problem“, meint Kleinrath. Es gehe um „Vertrauen zwischen Eltern, Lehrern und Schülern und die wichtige Schulautonomie, die in der Pandemie verloren gegangen scheint“, so Kleinrath.

Kritik, die es auch von Bildungsdirektor Heinz Zitz in Richtung des Bundes gibt. „Wir erwarten uns seitens des Ministeriums informiert zu werden, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, passiert aber nicht, auch nicht auf Nachfrage“, so Zitz.

„Präsenz ist in der Schule wichtig.“ Landesrätin Daniela Winkler – im Bild mit Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz (l.) und Psychologe Roland Grassl – möchte bei Öffnungsschritten regional reagieren können und fordert vom Bund ein Konzept. Mehr dazu auf Millendorfer

Groß war der Ärger auch im Polytechnikum Mattersburg, wo man ebenfalls vergeblich auf die Lieferung der Tests gewartet hat. „Das ist massiv daneben gegangen. So was ist eine Frechheit, bislang sind noch immer keine Tests geliefert worden“, berichtete Direktorin Claudia Schlager Montagvormittag. In der Mattersburger Mittelschule gab es die selbe Situation: Sonntag angekündigt, Montagvormittag noch keine Tests. „Man kann dazu nur sagen: Pleiten, Pech und Pannen. Wir waren Sonntag umsonst da, bislang hab ich noch keine Tests bekommen“, erzählt Schulleiterin Uschi Piller.

Auch am Neusiedler Gymnasium wartete man vergeblich am Sonntag auf die angekündigten Testkits. Die Schule war in „Rufbereitschaft“, es habe aber niemand vor Ort warten müssen, wie Direktor Walter Roth auf Nachfrage der BVZ mitteilte: „Es hat sich allerdings niemand bei uns gemeldet. Wir haben dann Montag Nachmittag die Testkits erhalten.“ Schon am ersten Präsenz-Schultag nach den Semesterferien will Roth mit dem Testen beginnen.

„Aufgrund der Verspätung des Flugzeugs, das die Testkits brachte, hat sich auch die Auslieferung an die Standorte einiger Bundesländern verzögert. Mittlerweile sind wir im Finale der Auslieferung. Das Bildungsministerium hat sich bei den Schulleitungen, die am Sonntag vergeblich auf die Kits gewartet haben, entschuldigt“, so die Stellungnahme der Pressestelle des Bildungsministeriums.