Startschuss für spannende Sitzung

Themen wie Energiepreise, Kinderbetreuung bestimmen die inhaltlichen Schwerpunkte der Landtagssitzung, die zurzeit im Eisenstädter Landhaus über die Bühne geht. Der Fokus liegt aber auch auf den dringlichen Anträgen und Anfragen, die aus den Klubs eingelangt sind. Die Abgeordneten stellen sich dieses Mal wieder auf eine längere Sitzung ein.

Die SPÖ verlangt mit einem Dringlichkeitsantrag an den Bund angesichts der Teuerungen die Fortführung der erhöhten Pendler-Unterstützung; die Grünen setzen sich dringlich und kritisch mit der Klimastrategie des Landes auseinander. Dringliche Anfragen gibt es von ÖVP und FPÖ – und zwar an Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Landesrat Heinrich Dorner in ihren Aufsichtsratsfunktionen: Thema ist einmal mehr der Verkauf der Facility Management Burgenland, bei dem laut Bundesrechnungshof ein höherer Preis erzielt werden hätte können.

Fragestunde mit dem Landeshauptmann

Viele Themen wurden bereits in der Fragestunde angeschnitten, in der dieses Mal der Landeshauptmann den Abgeordneten Rede und Antwort steht. Zunächst ging’s um die Gesundheit – und um Doskozils Forderung, die Strukturreform in die Hände der Länder zu legen, „gemeinsam mit der ÖGK, die zahlt das ja auch, und nicht mehr abhängig von der Ärztekammer“. Die Details zur Reform werden, wie berichtet, in den kommenden Wochen fixiert.

Wie die „Doppelbelastung“ als Landeschef und möglicher Bundesparteivorsitzender bewältigt werden soll, wollte der freie Abgeordnete Géza Molnár von Doskozil wissen; damit sprach er zum ersten Mal die SPÖ-Kampfabstimmung an, die im Zuge der Sitzung wohl noch öfter aufs Tapet kommen wird. Doskozil unterstrich, dass man „erst einmal den 3. Juni abwarten“ müsse, wenn der Parteitag in Linz die Entscheidung bringt.

„Natürlich ist das ein Thema“, räumte der Landeshauptmann ein, „aber ich möchte vorausschicken: Ich fühle mich auch verpflichtet, meine Agenden mit der gleichen Intensität weiterzuführen.“ Mitunter verwies Doskozil darauf, dass er bei seiner Bundesländer-Tour nicht mit Chauffeur, sondern selbst im Auto unterwegs gewesen sei; auch sein Büro soll nicht aufgestockt werden, sollte er am 3. Juni zum SPÖ-Bundeschef gewählt werden.

Hier gibt's laufend Updates aus der Landtagssitzung!