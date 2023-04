Landtag im Zeichen von Pflege, Steuern und Inflation

Schon vor der Sitzung kamen SPÖ, ÖVP und FPÖ für ein gemeinsames Foto zum Antrag auf einen „fairen Zweckzuschuss zum Pflegebereich“ zusammen. Was in der Tagesordnung noch ein wenig sperrig klingt, wird in der Debatte konkret die Bundes-Zuschüsse zur Pflege-Ausbildung behandeln: Strukturelle und finanzielle Anreize sollen den Pflegeberuf attraktiver machen, womit man wiederum dem Personalmangel entgegenwirken will. Den Antrag an den Bund haben die drei Klubobleute Robert Hergovich (SPÖ), Markus Ulram (ÖVP) und Hans Tschürtz (FPÖ) mit ihren Fraktionen gemeinsam eingebracht. Die Grünen haben schon im Vorfeld auf Initiativen des (grünen) Ministeriums verwiesen.

Rot-blau-türkiser Antrag. SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst, FPÖ-Abgeordnete Ilse Benkö und ÖVP-Klubobmann Markus Ulram (v.l.) vor der Landtagssitzung. Foto: Wolfgang Millendorfer

In der Fragestunde, in der heute Landesrat Leonhard Schneemann 60 Minuten lang Rede und Antwort steht, erinnerte Grünen-Klubobfrau Regina Petrik umgekehrt auf Kürzungen in der Finanzierung des Behindertenverbandes ÖZIV; Schneemann verwies auf die projektbezogene Förderung.

Die Anstellung persönlicher Assistenten im Behinderten- und Schulbereich wiederum wird begrüßt – nur einer der heutigen Beschlüsse in der Sitzung. In der Fragestunde verwies der Soziallandesrat außerdem auf eine Studienreise zur Pflege nach Dänemark und die Pläne der burgenländischen Pflegestützpunkte.

Im zweiten Tagesordnungspunkt gab’s bei den Anpassungen im Pflichtschulgesetz schon vorab grundsätzliche Einigkeit bei allen Parteien. In der Landtags-Debatte kamen dann seitens der ÖVP jedoch auch die gratis „Landes-Blockflöten“ für alle Volksschul-Zweitklässler zur Sprache; die SPÖ konterte mit einem Verweis auf den goldenen Flügel im Parlament, das von ÖVP-Nationalratspräsident Sobotka initiiert wurde.

Einstimmige Zustimmung gab es dann aber sowohl zum Pflichtschulgesetz, als auch zur Anpassung des Dienstrechtsgesetzes für Landes- und Gemeindebedienstete. Nach dem eingangs genannten Antrag zum Zweckzuschuss im Pflegebereich wurde der SPÖ-Antrag auf eine Mietpreisbremse auf Bundesebene debattiert.

Mit einem dringlichen Antrag der SPÖ wurde die Kernfrage nach „mehr Netto vom Brutto“ behandelt. Vom Bund wird unter anderem neuerlich eine Senkung der Steuern auf Arbeit sowie eine Vermögenssteuer gefordert. Die Opposition, allen voran ÖVP und FPÖ, kritisierten in diesem Zusammenhang die Ausgaben des Landes. Aufs Tapet kam dabei auch wieder die neue Baulandmobilisierungs-Abgabe. Am Ende wurde der Antrag mit Stimmen der SPÖ und der Grünen beschlossen.

In den weiteren Anträgen geht es jetzt unter anderem um eine von der ÖVP verlangte Förderung für Jungbauern, die von der FPÖ geforderte Personal-Aufstockung in der Schuldnerberatung oder die grünen Konzepte gegen Lichtverschmutzung.

Hier gibt es laufend Updates zur Landtagssitzung.