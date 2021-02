9.30 Uhr Pucher fährt los.

Puchers Autokolonne setzt sich von seinem Haus in Hirm in Bewegung. Jetzt dürfte es fix sein: Pucher wird vor dem Ausschuss erscheinen.

Puchers Auto fährt aus Hirm Richtung Eisenstadt los. Millendorfer/Hafner

9.45 Uhr: strenge Sicherheitsvorkehrungen vor dem Eisenstädter Kulturzentrum

Mehrere Polizeieinheiten sorgen für Sicherheit vor und dem KUZ. Millendorfer

10.00 Uhr: enormer Medienandrang im Kulturzentrum

Journalistinnen und Journalisten vor dem Medienraum. Millendorfer

10.20: Pucher nimmt Platz im Ausschuss

Pucher muss von seiner Frau und seinen beiden Ärzten beim Gehen und Hinsetzen geholfen werden. Er atmet schwer unter der FFP2-Maske und spricht gebrochen.

Ausschussleiterin Verena Dunst und Verfahrensleiter Walter Pilgermair belehren Pucher über seine Rechte. Eine anfängliche Stellungnahme wünscht Pucher - im Gegensatz zur Mitangeklagten Franziska Klikovits - nicht.

10.31 Uhr: Die Befragung durch Pilgermair startet

Wie wurde das Land Revisionsverband? Es habe damals zwei Möglichkeiten gegeben, so Pucher: Entweder Land oder Volksbank oder damaliger Konsum übernimmt die Rolle von Raiffeisen; aufgrund Gesetzeslage von 1903 oder 1908 kann Land das übernehmen. Nach Gesprächen mit Landeshauptmann Karl Stix wurde das vom Land bestätig und "der Niedetzky hat uns relativ schnell geprüft." Stix, Jellaschitz und Fister hätten damals unterschrieben.

Pucher wirkt wieder gefasst ("i sog eana ans..."), bei der Frage nach der Selbstanzeige beginnt er aber zu weinen. Pilgermair lässt das kalt: "Ich rate Ihnen sich zu fassen."

Millendorfer

10.40: Alexander Petschnig will wissen, was das Motiv hinter der Abspaltung von Raiffeisen war.

Die Fragen mussten Pucher vorab vorgelegt werden, er zitiert bei der Anfragebeantwortung praktisch aus den vorbereiteten Antworten ("woat, wo is die Ansa?"). Pucher verweist auf einen Zinsstreit mit Raiffeisenbank: "Machts uns bitte ein Gutachten, wie viel die Raika an uns verdient", bat Pucher damals Niedetzky. Es soll sich um mehrere Millionen Schilling gehandelt haben.

Es ging aber auch um einen Vertrauensverlust zwischen Pucher und Raiffeisen: "Julius Marhold wollte eine Beteiligung an der Landesbank an möglichen Fusionen von Raiffeisenfilialen. Daran ist das letztendlich gescheitert." Aber auch bei einer Fusion wäre Pucher als Filialleiter vorgesehen gewesen, so Pucher: "So schlecht, kann ich also nicht gewesen sein."

10:45 Uhr: Regina Petrik fragt nach Sport-Sponsoring

Pucher verweist auf seine sportlichen Erfolge, Zahlen habe er keine im Kopf. Es habe neben offiziellen Geschäften keine Zahlungen an Vereine oder Funktionäre gegeben.

10:50 Uhr: Ewald Schnecker will wissen, wie er die Prüfer so lange täuschen konnte

"Schauen'S her!", beginnt Pucher: "Ich bin mit keinem Prüfer essen gegangen." Wie konnte den Prüfern das nicht auffallen? "Also mir wäre es aufgefallen!", behauptet Pucher.

"Ein wesentlicher Teil unserer Blödheit war die Fälschung unseres Bankguthabens", so Pucher.

"Die Prüfer waren durchwegs solide und anständige Leute", stellt Pucher ein zweifelhafter Lob aus.

10:55 Uhr: Markus Ulram will mehr zu Verbindungen mit Alt-LH Niessl wissen.

"Er hat von uns zweimal ein Geschenk bekommen. Kleine Gold-Plättchen", erzählt Pucher und fügt hinzu: "Und ein Dress vom SV Mattersburg."

Eine VIP-Karte habe er auch bekommen, aber nicht abgeholt. Es waren mehrere Politiker aller Parteien im Stadion und er habe alle "hereingelassen". Nahverhältnis zu einer Partei will Pucher sich nicht unterstellen lassen.

10.58 Uhr: Petrik: "Was wäre passiert, wenn das Land nicht die Revision übernommen hätte?"

Pucher: "Es wäre uns nix anderes über geblieben, als bei der Raika zu bleiben."

Petrik: "Dann hätte es die Commerzialbank so nicht gegeben?"

Pucher: "Dann wären wir zu den Volksbanken gegangen."

11.00 Uhr: Schnecker will wissen, ob Pucher ÖVP-Mitglied war.

Pucher gibt an mit 18 Jahren eingetreten zu sein und "10 bis 20 Jahre" dabei gewesen zu sein. Bis zum Streit mit der Raiffeisen.

11.02: Ulram: "Hat Ingrid Salamon Geschenke erhalten?"

"Na dann blattl um", ersucht Pucher zu seine Frau, dann antwortet er: "Blumen, Flasche Wein und Edelmetallblättchen wie bei Großkunden."

Die VIP-Karte habe die Noch-Bürgermeisterin selbst bezahlen wollen. "Ich hab dankend ja gesagt."

11.05: Petschnig befragt Pucher zu Geschäften mit Gemeinden.

Pucher gibt an, dass in Fällen wie Mattersburg, Draßburg oder Hirm die Gemeinden auf ihn zugekommen seien. Der Bank sei dadurch nie ein Schaden entstanden, die Grundstücke waren gefragt und sind teilweise schon verkauft. Pucher: "Hätte uns eine andere Gemeinde drauf angesprochen, hätten wir das auch gemacht. Außer in Krensdorf. Die hätten die Grundstücke nicht losbekommen. Wegen der Luftbelastung."

11.08 Uhr: Petrik will mehr zu den Geschenken wissen.

Angefangen habe es mit Blumen für die Frauen und Wein für die Männer, das habe sich dann gesteigert bis hin zum Goldblättchen. Wer hat so eines bekommen? "Fragen'S die Staatsanwaltschaft, die Liste liegt auf", so Pucher. An Goldblättchen für Niessl, Salamon und Karl Kaplan kann er sich erinnern. Bei runden Geburtstagen sollen die Bürgermeister im Bezirk auch Silber-Geschenke bekommen haben.

Die Geschenkeliste würde Pucher zu Verfügung stellen, die Liste habe aber der Staatsanwalt.

11.11 Uhr: Schnecker: "Haben auch die Bürgermeister von Krensdorf und Zemendorf Geschenke bekommen?"

Pucher: "100 prozentig. Ich hab da keinen Unterschied gemacht ob das ein Roter oder Schwarzer war, in Loipersbach hat auch ein Blauer etwas bekommen."

Seiner Frau gegenüber ist Pucher ganz der alte Pucher, wie ihn seine Ex.-Mitarbeiter beschrieben haben: "I hob da gsogt tuas zammlegen. I wü des ned des!"

Sehr spannend war die Innenansicht Puchers zu der fehlenden Summe von rund 800 Millionen Euro: "Ich bin selber neugierig, wo Teile der kolportierten Summen hingekommen sind." Das sei viel mehr, als er gefälscht habe. Pucher betont mit brüchiger Stimme: "Für alles, was ich verantworte, will ich die Verantwortung übernehmen. Aber nicht für das, wofür ich nichts kann. Da gibt es einen dunklen Bereich, der muss aufgeklärt werden."

Pucher weiter: "Der Watschenmann momentan bin ich. Aber alles war ich nicht."

11.18 Uhr: Ulram will mehr zu den Transfers und Löhnen der SV Mattersburg wissen.

Über Spieler zu reden, fällt Pucher schwer, er atmet schnell. Er ist überzeugt: "Das war ein gutes Modell für den burgenländischen Fußball."

Wie hoch konkrete Zahlungen waren, wisse er nicht mehr.

11.21 Uhr: Petschnig: Haben Sie jemals Maßnahmen gesetzt, die das Wegschauen der Bankenaufsicht zum Ziel hatten?

Pucher klar: "Nein. Nie."

11.22 Uhr: Petrik: Haben Sie Niedetzky als Prüfer vorgeschlagen?

Pucher: Nein, ich habe ihn vorher gar nicht gekannt. Das Land hat ihn bestellt.

Pucher stellt klar: Es war nicht (!) die Idee der Bankengründung, dass damit Fußballvereine unterstützt werden sollen.

11.25 Uhr: Abschluss-Stellungnahme

Pucher redet nun schon deutlich länger, als die zugesicherten 45 Minuten: "Ich will es ja beantworten!" Und zu seiner Frau: "A Wossa tu her!"

Jetzt folgt seine Stellungnahme.

Diese ist unter Tränen kaum zu verstehen. Auch seine Frau Elisabeth weint mit.

Pucher entschuldigt sich bei allen, "denen ich durch meine Handlungen Leid zugefügt habe."

"Aber sie sollen wissen: Ich habe mich selber angezeigt und ich werde alles tun um zur Auflärung beizutragen."

Ich habe mich und meine Familie nicht bereichert. Nie!"

"Das war meine Stellungnahme", schließt Pucher.

"Keine weiteren Fragen", schließt Pilgermair.