Landesweit

Die Kultur-Betriebe Burgenland GmbH, Burgenlands größter Kulturveranstalter, ist von dem von der Bundesregierung behördlich angeordneten Veranstaltungsverbot zur Eindämmung der neuartigen Erkrankung COVID-19 (Coronavirus) betroffen.

Seitens des Landes wird in Kürze ebenfalls eine Stellungnahme zu den Maßnahmen erwartet.

Eisenstadt

An der Fachhochschule in Eisenstadt kommt heute ein eigener Koordinationsstab zusammen, der bereits vor der Bekanntgabe der Bundes-Maßnahmen einberufen wurde. Hier wird die Umsetzung des Notfallplans im Detail besprochen. Das vorübergehende Aussetzen der Lehrveranstaltungen beziehungsweise deren Online-Abhaltung gilt auch an der Fachhochschule Burgenland.

In einem Mail an alle Studierenden heißt es: "Glücklicherweise sind derzeit an der FH Burgenland keine SARS-CoV-2 Fälle zu verzeichnen. Selbstverständlich beteiligt sich die Hochschule jedoch an den von der Bundesregierung gesetzten Maßnahmen. Uns ist wichtig, Studierende, Lehrende und Mitarbeiter*innen bestmöglich zu unterstützen.

Die an der FH Burgenland eingerichtete Koordinationsgruppe, zusammengesetzt aus Mitgliedern der Hochschulleitung, Abteilungsleitungen und Studiengangsleitungen, hat entschieden, dass ab morgen, Mittwoch, 11. März 2020, keinerlei Präsenz-Veranstaltungen an den Studienzentren der FH Burgenland in Eisenstadt und Pinkafeld stattfinden. Alle Lehrveranstaltungen sollen schrittweise – soweit möglich - auf Online-Formate umgestellt bzw. gegebenenfalls verschoben werden - das gilt u.a. für Laborübungen. Geplante Exkursionen und Prüfungen in großem Rahmen sind abgesagt, ebenso geplante Konferenzen und Sponsionen. Die Berufspraktika finden - sofern es durch das jeweilige Unternehmen keine anderen Informationen gibt - planmäßig statt. Für Detailfragen steht Ihnen Ihre Studiengangsleitung zur Verfügung.

Wir ersuchen Sie alle, in den nächsten Tagen sehr regelmäßig Ihre E-Mails zu checken. Wir informieren Sie über diesen Kanal über weitere Schritte bzw. die Organisation und Umsetzung von online Lehrveranstaltungen. Uns liegt sehr viel daran, dass für niemanden Nachteile aus dieser Situation entstehen."

Auf BVZ-Anfrage bei Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz hieß es zu Mittag, dass man nun die weiteren Informationen des Bildungsministeriums abwarte.

Corona-Maßnahme Landesmuseen und Kulturzentren müssen schließen

Auch die Esterhazy-Stiftung ist betroffen: Der Ostermarkt auf der Burg Forchtenstein ist abgesagt, das Oster-Konzert am 4. April im Schloss Esterhazy findet – sofern die Maßnahmen nicht verlängert werden – sehr wohl statt.

Martin Steindl von der Cselley Mühle gibt sich im BVZ-Gespräch vorerst abwartend: "Wir müssen erst einmal den Erlass und den genauen Wortlaut abwarten. Wir wissen noch nicht wie und ab wann die neue Maßnahmen gelten - ab morgen oder ab Montag, wie bei Unis und Fachhochschulen. Am Wochenende wäre beispielsweise das Konzert von Voodoo Jürgens angesetzt und mit über hundert Gästen davon betroffen. Derzeit überlegen wir noch, wie wir damit umgehen und ob wir vielleicht outdoor ausweichen können. Wir wissen aber auch erst seit kurzem davon, über Neuigkeiten und Änderungen informieren wir laufend auf unserer Homepage."

In der Pädagogischen Hochschule wurden bei einer heutigen Veranstaltung alle Anwesenden gebeten sich die Hände zu desinfizieren, ab Mittwoch wird die Lehre durch Fernlehre ersetzt, wie es in einer Information an die Studierenden heißt.

Die heutige Buchpräsentation von Helmut Prinke „Kirchenbau im Burgenland“ wurde ebenfalls abgesagt. Bei der Veranstaltung im Martinus-Saal des Dompfarrzentrums in Eisenstadt wurden als Ehrengäste auch Bischof Ägidius Zsifkovics und Superintendent Manfred Koch erwartet.

Die für morgen (Mittwoch, 11.3.) um 15 Uhr geplante Gleichenfeier für den neuen Kindergarten in St. Georgen findet nicht statt. Es wird einen neuen Termin nach Ostern geben.

Auch die Vernissage der Rathaus-Galerie am Donnerstag, dem 12.3., ist abgesagt. Die Ausstellung des ungarischen Künstlers Tibor Gáspárdy kann weiterhin zu den Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden. Statt der Vernissage wird Mitte Mai zu einer Finissage geladen.

Die für Samstag, 9:30 bis 15 Uhr, geplante Abschnittsübung der Jugend-Feuerwehr in Wulkaprodersdorf musste Corona-bedingt abgesagt werden. 70 angemeldete Florianis wollten in einer Halle den Ernstfall in mehreren Stationen üben.

Neusiedl

Die für kommenden Donnerstag den 12. März in St. Andrä am Zicksee angesetzte Vollversammlung von BIO AUSTRIA Burgenland wird wie geplant stattfinden. Die erwartete Anzahl der Besucher liegt unter 100 Personen und unterliegt deshalb nicht dem aktuellen Runderlass des Gesundheitsministeriums.

Die Pannonian Bird Experience von 18. bis 26. April im Nationalpark Neusiedler See Seewinkel wird heuer ohne die begleitende Ausstellermesse, die von 24. bis 26. April geplant war, durchgeführt. Das teilten die Organisatoren auf der Homepage http://www.birdexperience.org/ mit. Das Rahmenprogramm soll aus jetziger Sicht - vorbehaltlich einzelner Änderungen - wie geplant stattfinden. Aufgrund der vorherrschenden Unsicherheit, der nicht prognostizierbaren Entwicklungen des Coronavirus und damit verbundener Entscheidungen und drohender Auflagen sehe man sich gezwungen, die Ausstellermesse am Gelände des Nationalparkzentrums abzusagen. Einige Aussteller hätten mitgeteilt, dass ihr Personal Reiseverbot habe, sagte Alois Lang vom Nationalpark Neusiedler See auf APA-Anfrage. Die Bird Experience umfasst neben Exkursionen in den Nationalpark, benachbarte Bundesländer sowie in die angrenzende Slowakei und nach Ungarn auch Workshops und Vorträge. Das Angebot richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Ornithologen.

Mattersburg

In der Mattersburger Bauermühle findet am Samstag von 9 bis 12 Uhr das SPÖ-Frauenfrühstück statt. „Man kann davon ausgehen, dass die Veranstaltung wie geplant stattfindet. Wir werden die 100 Personen-Grenze nicht überschreiten“, berichtet Bürgermeisterin Ingrid Salamon. Ebenfalls in Mattersburg steht am kommenden Samstag im Peacock die „Happy St. Patrick‘s Day Party“ am Programm. „Wir halten uns an die Regelung und werden darauf achten, dass nur 99 Personen am Event teilnehmen“, berichtet Peacock-Chef Holger Stefanitsch. „Wir gehen davon aus, dass wenn sich jemand krank fühlt, erst gar nicht kommt. Von da braucht sich niemand Sorgen machen. Und trinken hilft ja um die Schleimhäute zu befeuchten, damit sind die Gäste bei uns genau richtig.“

Oberwart

Für Harry Kahr, den Pächter der Messe Oberwart bedeuten die strikten Maßnahmen finanzielle Einbußen im mittleren fünfstelliger Euro-Bereich. Veranstaltungen, wie die „WM-Sound-Party und das Kabarett mit Gernot Kulis sind bereits abgesagt. „Wir haben Miete zu bezahlen und null Einnahmen. Die Lage ist dementsprechend angespannt“, so Kahr im Gespräch mit der BVZ.

Betroffen sind auch die Spiele der Oberwart Gunners, die in den nächsten zwei Wochen ohne Publikum ihre Spiele austragen. Gunners-Präsident Thomas Linzer: "Meines Wissens nach, werden wir die nächsten zwei Heimspiele ohne Publikum austragen. Wir müssen den Erlass am Nachmittag noch abwarten, weil auch noch geklärt gehört, ob bei der 100-Personen-Grenze die Spieler und das Betreuerteam mit eingeschlossen sind."

Auch der 16. Dreiländer Kuppelcup am Wochenende in Aschau wird voraussichtlich nicht stattfinden. „Die Entscheidung fällt heute Nachmittag, aber voraussichtlich wird die Veranstaltung abgesagt. Wir sind hier in enger Abstimmung mit der Gemeinde“, heißt es vom Veranstalter Peter Kainz.

Der „Frühling am Hannersberg“ geht mit 90 Sitzplätzen über die Bühne. „Eine aktuelle Information aufgrund der aktuellen Entwicklungen und den von der österreichischen Bundesregierung getroffenen Maßnahmen: Wir legen die Kapazität auf 90 Sitzplätze fest. Das bedeutet doppelt so viel Sitzabstand. Feiern und Feste sind von den Regulationen nicht betroffen. Mitarbeitern wurde freigestellt, ob sie arbeiten möchten“, teilt der Hannersberg auf Facebook mit.

Auch im Offenen Haus Oberwart würden in der nächsten Zeit zahlreiche Veranstaltungen im Terminkalender stehen. Ob sie stattfinden werden, ist derzeit noch unklar. Schon fix abgesagt ist die Albumpräsentation der Band „Psycho Toaster“ am Samstag, dem 14. März (20 Uhr). Die Veranstaltung soll aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Schweren Herzens musste auch Magdalena Freißmuth, Geschäftsführerin des Vereins „Frauen für Frauen Burgenland“, die Präsentation des Films „Die Dohnal“ am Mittwoch, dem 11. März (15 Uhr), im Dieselkino in Oberwart absagen. „Aufgrund der derzeitigen Entwicklung kann ich noch nicht sagen, ob wir die Veranstaltung nachholen werden“, sagt Freißmuth.

Wie es im Dieselkino Oberwart weitergeht, wird derzeit besprochen. „Wir werden heute noch erfahren, ob wir das Kino sperren müssen. Getränkebestellungen wurden bereits storniert.“ Noch nicht fix ist, ob die Veranstaltung „Rettet das Dorf“, die heute im Kino stattfindet, „weil aktuell 70 Karten verkauft sind“, heißt es vom Kino.

Das Autohaus Friesl in Rohrbach teilt mit, dass die Frühlingsautoschau, die am 29. März stattgefunden hätte, ebenfalls abgesagt wird.

Die Schoagabühne Eisenberg hat die Theateraufführungen abgesagt.

Das Kabarett von Lydia Prenner-Kaspar in der NMS Rechnitz wird aufgrund des derzeit geltenden Veranstaltungsverbot vom 21. März auf Freitag, den 5. Juni 2020 um 19 Uhr 30 verschoben! Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Sollten Sie an diesem Tag verhindert sein, können Sie die Karten bis spätestens 10. April 2020 in der ENGEL Apotheke zurückgeben.

Auch im Einkaufszentrum eo in Oberwart machen sich die Maßnahmen bemerkbar. Die Veranstaltung „eo Shopping Queen & King 2020 “, die am 3. April stattgefunden hätte, wurde bereits abgesagt.

In Bad Tatzmannsdorf ist man derzeit noch am überlegen, ob Veranstaltungen abgesagt werden müssen oder mit weniger Besuchern stattfinden können. Tourismusdirektor Dietmar Lindau: „Wir haben einige Veranstaltungen im Reduce Kursaal, wo wir über 100 Personensein werden. Daher wird gerade überlegt, ob wir diese Events absagen oder limitieren. Davon betroffen ist auch am 18. März das Kabarett von Roland Düringer. Lindau: „Wir klären aktuell mit dem Management ab, ob er auch nur mit 100 Personen spielen würde.“

Gelassener gibt man sich hingegen in der AVITA-Therme Bad Tatzmannsdorf. Peter Prisching: „Es gibt keinen Anlass, Panik zu betreiben. Wir haben normalen Betrieb.“

Die Volksschule Riedlingsdorf hat nach Rücksprache mit der Gemeinde das Schulfest, welches am Freitag stattgefunden hätte, auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die Friedensuniversität Schlaining muss ihren für morgen geplanten China-Vortrag absagen, ein Ersatztermin wird gesucht.

In der HTL Pinkafeld, der größten maturaführenden Schule des Landes, ist derzeit alles ruhig. „Von einer Schließung der Schule ist derzeit keine Rede. Wir warten ab, wie es weitergeht“, sagt Direktor Wilfried Lercher. Zu den Vorsichtsmaßnahmen erklärt der Direktor, dass es an der Schule schon seit über zwei Jahren Handdesinfektions-Spender gibt, die im ganzen Schulgebäude verteilt sind. „Wir haben diese vor allem für die Winter- und Grippezeit aufgestellt und die Spender werden jetzt natürlich verstärkt genutzt“, so Lercher.

HTL Pinkafeld "An der HTL gibt es bereits seit zwei Jahren an mehreren Stellen die Möglichkeit für eine hygienische Händedesinfektion. Diese wurden nicht nur in Grippezeiten gerne genutzt, jetzt haben sie natürlich eine noch wesentlich größere Bedeutung", Schulleiter Wilfied Lercher.

In Pinkafeld muss aufgrund des aktuellen Erlasses die Buchpräsentation mit Christoph Leitl, welche heute Dienstag um 19 Uhr im Rathaussaal Pinkafeld stattfinden hätte sollen, abgesagt werden. „Wir suchen natürlich nach einem Ersatztermin“, erklärt Gunter Drexler.

Auch das Passionskonzert „Stabat Mater“ am Sonntag, dem 15. März (17 Uhr), in der Pfarrkirche Pinkafeld wurde mittlerweile abgesagt

Güssing

Blackbirds-Obmann Karl Baldauf: "Wir wissen noch gar nichts. Es wäre extrem schade für uns, weil wir für Dornbirn am Samstag extra einen Fanbus organisiert haben. Da wäre der ganze Aufwand umsonst gewesen. Aber wir haben noch nichts gehört, auch nicht von der Basketballliga."

Die ÖVP Burgauberg hat die Weinkost am Samstag, dem 14. März und Sonntag, dem 15. März in der „Alten Volksschule“ abgesagt.

Die Veranstaltung mit Karl Ploberger im Lagerhaus Güssing am 13. März wurde abgesagt. Auch das Märzenfest wird abgesagt.

Die Burgenländische Landwirtschaftskammer teilt Ihnen mit, dass der Galaabend zur Landesprämierung am 12. März in Güssing abgesagt wird. Aufgrund der aktuellen Corona Situation wird der Galaabend zur Landesprämierung für Edelbrände, Säfte, Nektare, Moste, Essige, Sirupe und Liköre am 12. März in Güssing abgesagt. Über die weitere Vorgehensweise (event. Terminverschiebung) wird termingerecht zu einem späteren Zeitpunkt informiert.

Jennersdorf

Das Kabarett mit Gernot Kulis am Samstag in Heiligenkreuz findet nicht statt. Seitens des Veranstalters sucht man nach Ersatzterminen.

Die CD Präsentation „10 Jahre Erich Frei Solo“ am Samstag, dem 14. März im Gasthaus Antonyus in Rudersdorf ist ebenfalls abgesagt. Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. „Ein Ersatztermin wird so bald als möglich bekannt gegeben“, heißt es vom Veranstalter

Sport

Massive Auswirkungen haben die vom Bund vorgegebenen Maßnahmen freilich auch auf das Sportgeschehen. Am Samstag und Sonntag wird – geht es nach dem Spielplan - etwa in der Fußball-Bundesliga nach der Ligateilung die Meistergruppe und die Qualifikationsgruppe gespielt. Der SV Mattersburg würde am Samstag um 17 Uhr auf Altach treffen. Seitens des SVM will man die offizielle Entscheidung der Bundesliga abwarten. Dort heißt es in einer Aussendung unter anderem: „Wir warten die genauen Inhalte des Erlasses ab und werden die behördlichen Vorgaben umsetzen. In Punkto Spielplan werden wir die vorbereiteten Szenarien besprechen und so rasch wie möglich eine Entscheidung treffen.“

Ob und wann die Spiele durchgeführt werden können, ließ man vorerst offen. Eines ist aber fix: Mit Zuschauern können die Partien zum geplanten Termin ganz sicher nicht stattfinden. Die Bundesliga werde sämtliche Möglichkeiten ausschöpfen, aber „Geisterspiele erst in Betracht ziehen, wenn es keine anderen Möglichkeiten mehr gibt.“

Apropos Geisterspiele. Solche könnte es möglicherweise in der Basketball-Bundesliga geben, wie etwa Oberwart Gunners-Präsident Thomas Linzer in Aussicht stellt: "Meines Wissens nach, werden wir die nächsten zwei Heimspiele ohne Publikum austragen. Wir müssen den Erlass am Nachmittag noch abwarten, weil auch noch geklärt gehört, ob bei der 100-Personen-Grenze die Spieler und das Betreuerteam mit eingeschlossen sind." Hier soll seitens der Basketball-Bundesliga noch eine Klärung folgen.

Geklärt werden muss freilich auch die weitere Vorgehensweise beim größten Sportfachverband des Landes, dem Burgenländischen Fußballverband. Hier wird ebenfalls noch abgewartet und in weiterer Folge beraten, um zu einer entsprechenden Entscheidung zu kommen.

Entschieden ist bei einem Sport-Dachverband bereits worden. Der ASVÖ Burgenland hat die ersten beiden traditionellen Meisterehrungen bereits abgesagt. Am 20. und am 27. März wären Veranstaltungen in Steinbrunn und in Markt St. Martin geplant gewesen, diese wurden bereits gestrichen. Über die weitere Vorgehensweise werde in internen Gremien beraten, hieß es in einer Aussendung.

Neuigkeiten gibt es vom Fußballverband. Die Geschäftsführer sämtlicher Landesverbände Österreichs tagen heute in Parndorf unabhängig der Coronavirus-Thematik (der Termin war schon lange davor fixiert). Nun wird der heutige Anlass freilich auch dazu genützt werden, um über die weitere Vorgehensweise zu beraten und früher oder später dann auch eine Entscheidung zu treffen, wie in den Landesverbänden in der Praxis mit der Thematik umgegangen wird.

Wie die Fußball-Bundesliga informierte, werden die kommenden beiden Runden (23. und 24. Spieltag) der beiden höchsten Spielklassen abgesagt. Über die möglichen Nachtragstermine wird in der kommenden Woche im Rahmen einer Klubkonferenz entschieden. Der SV Mattersburg hätte am Samstag (14. März) daheim gegen Altach gespielt und dann am 21. März auswärts bei der Admira.

Zudem meldete sich Sport Austria, also die Bundes-Sportorganisation zu Wort. Man werde für die Verbände und Vereine nun alle Infos zusammentragen und versuchen offene Fragen zu klären.