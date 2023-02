LK-Wahl Burgenland Bauernbund will "bestimmende Kraft" bleiben

D er Bauernbund will bei der Landwirtschaftskammer-Wahl am 26. März im Burgenland die "bestimmende Kraft" bleiben, erklärte Spitzenkandidat und Kammerpräsident Nikolaus Berlakovich am Freitag bei einer Pressekonferenz. 24 der 32 Mandate in der Vollversammlung besetzt derzeit der Bauernbund, und "natürlich freuen wir uns über jede Stimme", so Berlakovich. Kritik seitens der Landesregierung, wonach die Kammer die Strukturreform verzögere, wies er zurück.