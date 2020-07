Insbesondere im Bezirk Mattersburg hatten einige Kommunen Konten bei der Bank. Projekte wie das "Impulszentrum" in der Bezirkshauptstadt sind in Schwebe. Loipersbach rechnet mit einem Verlust von 1,5 Mio. Euro.

Die Gemeinde könne derzeit, ebenso wie alle anderen Kunden, nicht auf die Einlagen in Höhe von 1,5 Mio. Euro zugreifen, teilte der Loipersbacher Bürgermeister Erhard Aminger (SPÖ) in einem Schreiben an die Bewohner mit. Es sei deshalb mit "massivsten Verlusten" zu rechnen. Alle erteilten Aufträge an Firmen, etwa zur Asphaltierung einer Zufahrtstraße, wurden vorerst gestoppt.

Betroffen sind auch zahlreiche andere Gemeinden im Bezirk - insbesondere Hirm, Krensdorf, Draßburg, Zemendorf, Baumgarten, Schattendorf und Forchtenstein, in denen die Filialen der Commerzialbank mit insgesamt mehr als 50 Mitarbeitern nun geschlossen bleiben. Die Gemeinde Hirm ist laut Medienberichten doppelt betroffen. Sie hat eine Bau- und Errichtungsgesellschaft zur Schaffung von Bauland mit der Commerzialbank gegründet.

In Mattersburg hofft man, dass für das "Impulszentrum" neue Unterstützer und Investoren gefunden werden können. In den Rathausplatz inklusive neues Rathaus hätten mit einer wesentlichen Beteiligung der Commerzialbank 30 Mio. Euro investiert werden sollen.