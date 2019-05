Nachdem ÖVP-Landesobmann Thomas Steiner Neuwahlen auch im Burgenland sowie den Rücktritt von Landesvize Hans Tschürtz gefordert hatte, wurde postwendend ein Tschürtz-Abgang „kategorisch ausgeschlossen“. FPÖ-Landesparteisekretär und Nationalratsabgeordneter Christian Ries meinte: „Den Umstand, dass Tschürtz auch auf Ibiza urlaubt dafür auszunutzen, ihm jetzt irgendetwas Abenteuerliches zu unterstellen ist unseriös und unsauber. Fast schon ,Silberstein-like‘. Dass auch die Grüne Petrik in diese Richtung Unterstellungen anstellt, macht die Sache nicht seriöser.“ Der Neuwahl-Forderung hält Ries die positiven Landes-Umfragen entgegen: „Steiner soll sich aus der schwarz-türkisen Blase herausbewegen und mit den Menschen im Land sprechen, dann wird er merken, dass es eine große Zufriedenheit gibt.“

Molnár: „Der türkise Lack ist ab“

Noch schärfer – und das auch in Richtung Bundes-ÖVP – formuliert es FPÖ-Klubobmann Géza Molnár. Die Volkspartei habe zum bereits fünften Mal seit 1995 vorzeitige Neuwahlen „vom Zaun gebrochen“, spricht Molnár von „reinen Machtspielereien“: „Wenn die FPÖ der ÖVP gestern das Innenministerium übergeben hätte, würde die Regierung heute noch stehen und Herr Steiner öffentlich darüber jubeln. Das sagt eigentlich eh schon alles.“

Zu Straches Rücktritt sagt der FP-Klubchef: „Es ist unfassbar und eine Katastrophe, was da in diesem Video an Gedanken und Zugängen zum Ausdruck gebracht wurde – da kann man nur zurücktreten. Aber es hat nicht das Geringste mit Hans Tschürtz und unserer Arbeit im Burgenland zu tun.“ Zur Zukunft der Koalition verweist auch Molnár auf die rot-blauen Gespräche am Montag: „Wie auch immer das morgen ausgehen mag, es wird eine gemeinsame Stellungnahme der beiden Koalitionspartner und jedenfalls keine Scheidung in Zwietracht geben.“

