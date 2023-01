Nationalpark Neusiedler See: Fahrplan für die nächsten Jahre

Werbung

Forciert wird mit den im Plan festgelegten Zielen eine nachhaltige Weiterentwicklung im Einklang mit der Natur sowie die Erhaltung der Biodiversität, erklärte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) bei einer Pressekonferenz.

Die rund um den Nationalpark beteiligten Akteure hätten sich mit dem Managementplan auf eine Strategie bis 2031 festgelegt. "Wir wollen die intakte Natur erhalten, aber auch ein sanftes wirtschaftliches Wachstum zulassen", meinte Eisenkopf. "Naturschutz, Tourismus und wirtschaftliche Entwicklung müssen sich nicht ausschließen."

Entwurf liegt vor Region Fertö-Neusiedler See: Managementplan für Welterbestätte

Maßnahmen sind im Bereich des Wasserhaushaltes geplant, um der Trockenheit in der Region entgegenzuwirken. Die Grundwassersituation und der Wasserstand im Neusiedler See sollen verbessert werden - "ich hoffe, dass wir sie sogar umkehren können in der Zukunft", sagte Nationalparkdirektor Johannes Ehrenfeldner. Beim historisch niedrigen Wasserstand im See rechne man im kommenden Sommer mit keiner großen Entspannung. Wichtig wäre etwa Winterfeuchte, die bisher aber nicht in Sicht sei, meinte Eisenkopf.

Das Bildungsprogramm des Nationalparks mit den Klimarangern soll ausgeweitet werden. Es werde immer wichtiger, die Kinder schon in der Schule für den Klimawandel und für Bewusstsein im Umgang mit der Natur zu sensibilisieren, betonte Ehrenfeldner. Für die Besucher des Parks sind neue Touren geplant, auch E-Bikes sollen eingebunden werden.

Der Nationalpark will außerdem die Vernetzung der Schutzgebiete vorantreiben. Diese sei wichtig für die Wanderbewegung von Lebewesen. Pflanzen, denen es aufgrund des Klimawandels an einem Ort zu warm werde, könnten sich so etwa bessere Plätze suchen, erläuterte der Nationalparkdirektor.

Für 2023 ist ein Pilotprojekt auf den Zitzmannsdorfer Wiesen vorgesehen, mit dem die unterschiedlichen Fördersysteme von Nationalpark, Bund und Land bzw. des EU-Agrarumweltprogramms ÖPUL aufeinander abgestimmt werden sollen. Bei Illmitz wird der Nationalpark erweitert. Außerdem steht eine Novellierung des Nationalparkgesetzes an, so Eisenkopf.