Nationalrat Zarits im Gespräch: „Haben erst Halbzeit“

Werbung

... die Teuerungswelle:

Wir wollen rasch und unbürokratisch helfen. Es gibt Zahlungen für Arbeitslose und Menschen mit wenig Pension sowie Energiegutscheine für alle. Pendler profitieren von der Erhöhung der Pendlerpauschale und des Pendlereuro. Die Entlastungen machen 22 Mrd. aus.

... die Pflege:

Wir müssen im Sinne der Pflegebedürftigen und Pflegenden agieren – und nicht wie im Burgenland über die Köpfe der Menschen hinweg entscheiden.

... den Mindestlohn:

Lohnverhandlung ist Job der Sozialpartner. So soll es bleiben.

... aktuelle Entwicklungen im Burgenland:

„Verstaatlichungstendenzen“ sehe ich kritisch.

... die ÖVP-Burgenland:

Wir sind die Partei, die Missstände aufzeigt und einen anderen Zugang hat zu dem hat, was im Land passiert. Grüne und FPÖ haben sich damit abgefunden. Unser Ziel ist, dass die Absolute fällt.

... den politischen Stil:

Heute werden interne Schreiben veröffentlicht, um Amtsinhaber anzupatzen, das ist nicht mein Stil, ich will Themen in den Vordergrund stellen, nicht den politischen Mitbewerber. Das wichtigste ist heute, in Zeiten der sozialen Medien, die Transparenz.

... Parteispenden:

Sie sollten eine gewisse Höhe nicht überschreiten, dazu eine „Bagatellgrenze“ von 100 Euro wären für mich denkbar.

... Kanzler Karl Nehammer:

Zwei Jahre war er mein Sitznachbar im Parlament. Er hat die ÖVP in einer schwierigen Situation übernommen und sofort eine gute Figur als Kanzler gemacht. Es sind noch Themen offen, aber wir haben auch erst Halbzeit.