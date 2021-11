Landesfeiertag im Jubiläumsjahr steht im Zeichen der Solidarität

Angesichts des burgenländischen Landesfeiertages am 11. November bekräftigt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, an der Spitze der Burgenländischen Landesregierung, deren übergeordnetes Ziel – nämlich die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen, um allen Menschen im Land ein gutes und sicheres Leben zu ermöglichen. In den Fokus des Landesfeiertages stellt er die Landesbevölkerung.

„Dass das Burgenland eine soziale Modellregion in vielerlei Hinsicht ist, ist den burgenländischen Werten des Miteinanders und gesellschaftlichen Zusammenhalts zu verdanken. Dem wollen wir politisch Rechnung tragen, indem wir solidarische Leistungen würdigen und die öffentliche Hand jenen ausstrecken, die sie benötigen“, betont der Landeshauptmann. So wurde zum Beispiel das Anstellungsmodell für pflegende bzw. betreuende Angehörige unlängst ausgeweitet oder der erste Sozialmarkt eröffnet.

Gut anderthalb Jahre nach Beginn der laufenden Regierungsperiode arbeitet die Burgenländische Landesregierung entschlossen weiter an sozialer und wirtschaftlicher Sicherheit sowie Gerechtigkeit im Land. Auch der bisherige und anhaltende Erfolgsweg des Burgenlandes sei den Burgenländerinnen und Burgenländern zu verdanken, die ihren Willen zum tatkräftigen Miteinander auch in der aktuellen Corona-Krise unter Beweis stellen, so Doskozil.

Im heurigen Jubiläumsjahr feiert das Burgenland seine 100-jährigen Zugehörigkeit zu Österreich und die positive Entwicklung, die es seither nahm. Gewürdigt wird der Erfolgsweg, auf dem sich das Burgenland von einer der ärmsten Gegenden Europas zu einer internationalen Vorzeigeregion entwickelt hat und auf dem es sich – wie aktuelle Kennzahlen eindrucksvoll beweisen – auch heute noch befindet:

Die Zahl der Arbeitslosen ist um fast ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Mit sechs Prozent liegt die Arbeitslosenquote unter dem Vorkrisenniveau im Oktober 2019. Damit sind wir am richtigen Weg zur Vollbeschäftigung, die ab vier Prozent erreicht wäre.

Die Ratingagentur Standard & Poor´s attestierte dem Land Burgenland mit der aktuellen Bonitätsbewertung erst kürzlich eine solide Finanzgebarung und einen stabilen Ausblick.

Die Ansiedlung von zahlreichen Top-Unternehmen im Land geht weiter – und über die Wirtschaftsagentur konnte der Fortbetrieb von etlichen Betrieben absichert werden.

Im September konnte im Tourismus ein neuer Gästerekord erzielt werden, der mit 17 Prozent mehr Gästen deutlich über dem zwei Jahre zurückliegenden Vorkrisenwert liegt.

„Dieser Erfolg unseres Heimatlandes ist eine große gemeinsame Leistung aller Burgenländerinnen und Burgenländer und auch vieler Menschen, die unser Land unterstützen“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Aktuell stellen die Burgenländerinnen und Burgenländer ihren Willen, auch die Corona-Pandemie gemeinsam zu bewältigen, eindrucksvoll unter Beweis:

Das Burgenland weist die höchste Durchimpfungsrate unter allen Bundesländern auf. Rund 220.000 Burgenländerinnen und Burgenländer, das sind 82 Prozent der impfbaren Bevölkerung, haben zumindest die erste COVID-19-Teilimpfung erhalten.

Damit zeigen die Menschen in unserem Bundesland einmal mehr, was gelebte Solidarität und Zusammenhalt bedeutet. Denn die Impfung stellt derzeit die erfolgversprechendste und wirksamste Möglichkeit dar, sich vor einem schweren Verlauf der Krankheit zu schützen, unsere Spitäler vor einer neuerlichen Überlastung zu bewahren und damit einen weiteren Lockdown im Land zu verhindern.

„Mitte September haben wir es uns zum Ziel gesetzt, bis zum Landesfeiertag am 11. November 10.000 zusätzliche Erstimpfungen zu erreichen und dies mit einer attraktiven Impflotterie mit 1.000 Preisen verknüpft. Wir haben unser Ziel nicht nur erreicht, sondern sogar weit übertroffen“, so Landeshauptmann Doskozil.