Maskenpflicht endet Krankenhaus-Personal jubelt über Masken-Aus

Lesezeit: 2 Min Carina Fenz

Jubel über das Aus der FFP2-Maskenpflicht herrscht bei Ärztinnen und Ärzten sowie beim Pflegepersonal, wie auch bei Christine Drobits im Krankenhaus Oberwart. Foto: Carina Fenz

1.003 Tage war die FFP2-Maske der tägliche Begleiter von Burgenländerinnen und Burgenländern, die in medizinischen Bereichen tätig sind. Mit 1. Mai endet die FFP2-Maskenpflicht auch in den Kliniken der Gesundheit Burgenland (bisher: KRAGES) in Oberwart, Oberpullendorf, Güssing und Kittsee sowie im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt.