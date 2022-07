Ministerin Raab startete österreichweite Familientour im Burgenland

Werbung

Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) hat am Freitag in Eisenstadt eine "Familientour" durch Österreich gestartet. Die Maßnahmen der Bundesregierung für Familien sollen dabei in allen Bundesländern präsentiert werden. Insbesondere Initiativen gegen die Teuerung werden im Vordergrund stehen - um den Menschen eine "positive Perspektive für Sommer und Herbst" zu geben, betonte Raab bei einer Pressekonferenz.

Die Erhöhung des Familienbonus Plus und des Kindermehrbetrags, die Sonderfamilienbeihilfe, das Schulstartgeld und der Antiteuerungsbonus würden 50.000 Kinder im Burgenland betreffen, 1,6 Millionen in ganz Österreich, meinte Raab. Neben einmaligen Zahlungen werde es mit der Anpassung der Familienbeihilfe an die Teuerung aber auch strukturelle Veränderungen geben. Darauf wollte die Ministerin am Freitag mit Landesparteiobmann Christian Sagartz in der Eisenstädter Fußgängerzone aufmerksam machen.

Bei der Familienbeihilfe für Ukrainer, die diese derzeit aufgrund des Vertriebenenstatus nicht bekommen, gibt es laut Raab noch keine Lösung. Es handle sich um eine "technische Lücke", dass der Vertriebenenstatus in den Familiengesetzen nicht verankert sei, im Gegensatz etwa zu subsidiär Schutzberechtigten. Raab betonte erneut, dass sie dem grünen Koalitionspartner schon im März einen Gesetzesentwurf vorgelegt habe. "Bisher gibt es keinen Konsens dazu. Ich hoffe, dass alsbald eine Einigung stattfinden kann", sagte sie.