Medienpräsenz: Doskozil wieder unter den Top-10

Der Landeschef ist kein seltener Gast im APA-Comm Politik-Ranking, das monatlich die Berichterstattung von 15 heimischen Tageszeitungen analysiert. Nach längerer Pause ist Hans Peter Doskozil jetzt aber wieder unter den ersten Zehn dabei und rangiert auf Platz 9 der Medienpräsenz. Zum einen liegt das an der Übergabe des Vorsitzes in der Landeshauptleute-Konferenz, den Doskozil bis zum Sommer innehat, zum anderen aber wohl auch an der schwelenden Debatte um die SPÖ-Führung.

Das Match zwischen Doskozil und Bundesvorsitzender Pamela Rendi-Wagner wird derzeit zwar nicht offensiv ausgetragen, ist aber nach wie vor Thema. Mit Blick auf die Landtagswahlen in Kärnten und Salzburg hielt man sich im Burgenland nach den Niederösterreich-Wahlen mit Kritik an der Bundespartei zurück. So wie Doskozil in Niederösterreich Spitzenkandidat Franz Schnabl unterstützt hat, wird es im Wahlkampf auch Schützenhilfe für Peter Kaiser in Kärnten und David Egger in Salzburg geben.

Weitere Platzierungen

Angeführt wird das aktuelle Medienpräsenz-Ranking von NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, gefolgt von Bundeskanzler Karl Nehammer und Franz Schnabl. FPÖ-Bundesobmann Herbert Kickl und sein NÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer liegen auf Platz 4 und 5, Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf Platz 6 und SPÖ-Chefin Rendi-Wagner auf Platz 7. Die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler liegt auf Platz 8, auf Doskozil folgt auf Platz 10 ÖVP-Minister Gerhard Karner.