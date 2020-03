Doskozil sieht EU und Bundesregierung gefordert .

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sieht angesichts der Flüchtlingsbewegung in der Türkei die EU und die Bundesregierung gefordert. Es brauche nun einen effektiven Außengrenzschutz und die Sicherung der Binnengrenzen, betonte Doskozil am Montag in einer Aussendung. Zudem sei eine europäische Asyl-Lösung, die "jahrelang verschlafen" worden sei, notwendig.