Als Partner im Grenz-Einsatz: Kooperation mit Ungarn

Werbung

Mit seinen Wortmeldungen hat sich Ministerpräsident Viktor Orbán zuletzt nicht nur Freunde gemacht, die Gesprächsbasis mit Ungarn will man aber sowohl im Land als auch auf Bundesebene aufrecht halten.

ÖVP-Landesobmann Christian Sagartz nutzte das Treffen zwischen Orbán und Bundeskanzler Karl Nehammer nun für Gespräche zur Lage an der Grenze: Ungarn sei ein wichtiger Partner, Österreich trage europaweit aber eine „unverhältnismäßige Belastung“, setzt Sagartz auf den Migrationsgipfel. Die Kooperation, die auf politischer Ebene oft besprochen wird, läuft seitens der Polizei jedenfalls seit vielen Jahren.

In die Politik mischt sich die Polizei grundsätzlich nicht ein, aber schon zuletzt wurde relativiert, was die Diskussion um die Registrierung der Aufgegriffenen angeht. Nach wie vor bleibt es dabei: Die Situation sei herausfordernd, aber zu bewältigen.

Auf BVZ-Anfrage berichtet Polizei-Sprecher Helmut Marban von wöchentlich mehr als 1.000 Aufgriffen. Er rechnet aber auch vor, dass heuer bereits 153 Schlepper festgenommen wurden (im Vorjahr waren es insgesamt 199).

Daran könne man „eine erfolgreiche polizeiliche Arbeit“ festmachen, „dass es gelingt, in die Systeme organisierter Kriminalität einzudringen“. Das sei auch die kriminelle Energie an der Grenze, wird betont: Auch wenn die Geflüchteten in vielen Gemeinden mittlerweile zum Ortsbild gehören, wirke sich das beispielsweise nicht auf die Eigentumskriminalität aus.