Burgenland-Landtag wählte Wenk zum neuen Landesrechnungshof-Direktor

Wenk tritt am 1. August seine neue Aufgabe an. Beim scheidenden Direktor Andreas Mihalits und seinem Team bedankten sich die Mandatare.

Ausschlaggebend für die Entscheidung seien der Lebenslauf, die Erfahrung, die Reihung des hinzugezogenen Personalberaters und das Hearing gewesen, erläuterte SPÖ-Klubchef Robert Hergovich: "Der beste Bewerber war Wenk", verwies er auch auf dessen Erfahrung im Bundesrechnungshof. Mit seiner Bestellung sei es gelungen, einen "Vollprofi" ins Burgenland zu holen. Bei Wenks Vorgänger bedankte sich Hergovich, Mihalits Arbeit sei "sehr wertvoll" für das Burgenland gewesen.

Von einer "guten Entscheidung" sprach auch ÖVP-Klubobmann Markus Ulram. Wenk sei gut qualifiziert und bringe für diese Funktion viel Know-How mit. Der BLRH habe "viele und wichtige" Aufgaben zu erfüllen, betonte Ulram. FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz begrüßte das der Bestellung vorangegangene Hearing und befand, dass es sehr viele gute Kandidaten gegeben habe.

Grünen-Mandatar Wolfgang Spitzmüller verwies auf den Grünen-Vorschlag, wonach der BLRH-Direktor die Berichte direkt im Landtag vorstellen sollte, dieser hier ein Rederecht hat und ihm Fragen gestellt werden können. Der freie Abgeordnete Geza Molnar ortete im Bestellungsvorgang und der Einigkeit der Klubs diesmal ein "starkes Bekenntnis" zum wichtigsten Hilfsorgan des Landtags.

Der Burgenländische Landesrechnungshof wurde 2002 installiert und 2012 Mihalits zum zweiten Direktor gewählt. Die Amtszeit ist auf zehn Jahre beschränkt. Für die neue Leitung hatten sich in den vergangenen Monaten zunächst zwölf Bewerber gemeldet, darunter waren drei Frauen. Neun Bewerber absolvierten in weiterer Folge eine Anhörung. Im Landtag wurde am Donnerstag der dritte Direktor, René Wenk, bestellt.