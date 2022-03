Generalmajor Bruno Hofbauer zu Ukraine-Krieg: „Wird noch dauern“

Bilder vom Ukraine-Krieg rufen vor allem bei älteren Menschen Erinnerungen an die Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg wieder hervor. Die Ängste, dass der Krieg wieder zu uns kommt, mögen irrational sein, aber sie sind da.

„Wir können noch beruhigt sein“, betont daher Generalmajor Bruno Hofbauer: „Der Krieg richtet sich ausschließlich gegen die Ukraine, nicht gegen den Westen. Österreich ist kein Ziel.“ Was aber auch neutrale Länder wie Österreich beeinflussen werde: „Wir stehen vor einem neuen Kalten Krieg.“

Und für Grenzländer wie das Burgenland besonders wichtig: die Flüchtlingssituation. Die Zahl der Flüchtenden werden aufgrund der zunehmenden Repressalien gegen die Zivilbevölkerung zwar noch anwachsen, die Fluchtbewegungen gingen aber vor allem in Richtung Polen, weiß Hofbauer. Und die umgekehrte Richtung? Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte ja alle Menschen mit Waffenerfahrung zum Kriegseintritt an der Seite der ukrainischen Armee aufgerufen. Dazu seien ihm keine Zahlen bekannt, so Hofbauer.

Die schwierigste Frage des Krieges ist sicherlich: Wie lange wird er noch dauern? „Wenn Kiew fallen sollte, kommt es zu einer Besatzung und einem noch länger dauernden, eingefrorenen Konflikt“, vermutet Hofbauer. Der Kampf um die einzelnen Häuser und Stadtteile sei wesentlich aufwendiger. Ist das Grosny-Szenario realistisch, also, dass die russische Armee wie um die Jahrtausendwende in Tschetschenien städtische Widerstandsnester einfach in Schutt und Asche bombardiert? „Das ist im ostukrainischen Kharkiv teilweise bereits der Fall“, seufzt Hofbauer.

Als wäre das nicht traurig genug, eine neue Tendenz der modernen Kriegsführung macht Hofbauer ebenfalls Sorgen. Russland habe die Effektivität der digitalen Kriegsführung („Cyber Warfare“) bewiesen, Websites und Kommunikationswege lahmgelegt oder manipuliert. Mit zunehmender Abhängigkeit von Bots und Algorithmen ist das eine sehr potente Waffe, die auch jeden treffen könne.

Was will Putin eigentlich? „Einen Hebel für Verhandlungen.“ So trocken, so traurig.