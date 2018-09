Bis zur Landtagswahl 2020 soll das neue Gehalts-Schema im Landesdienst und in landesnahen Unternehmen schon Realität sein. Mit der Ankündigung von 1.700 Euro netto als Mindestlohn lässt der designierte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) aufhorchen.

Denn: Werden niedrige Löhne angehoben, muss man wohl auch einige der übrigen Gehälter anpassen. Diese Erwartungshaltung hört man so zumindest bereits in den Landhaus-Gängen. Dass das Land mehr Geld in die Hand nehmen muss, sei klar – auf lange Sicht werde sich der Schritt aber rechnen, meint Doskozil (mehr dazu im Interview unten).

Konkrete Zahlen werden erst erhoben; läuft alles nach Plan, soll die Novelle nächstes Jahr in Angriff genommen und verhandelt werden. Begrüßt wird die Ankündigung vom ÖGB und der Landes-Personalvertretung. Aus der Wirtschaft kommen auch skeptische Stimmen.