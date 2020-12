Nach dem turbulenten Landesparteitag im November, bei dem Alexander Petschnig mit sechs Stimmen Vorsprung vor Ex-FPÖ-Klubchef Géza Molnár zum Chef gewählt wurde, kündigte man die Aufarbeitung früherer Konflikte an. Jetzt geht der blaue Streit aber in die Verlängerung. Wie bekannt wurde, gibt es einen von Molnár gezeichneten Misstrauensantrag gegen Petschnig, der von acht weiteren Mitgliedern unterstützt wird und in der nächsten Vorstandssitzung behandelt werden muss. Petschnig, der diese Sitzung bereits angekündigt hat, geht dann auch von einer Klärung aus. Molnár hat bislang keine Stellungnahme zum Konflikt abgegeben.

Ebenso Konstantin Langhans, Obmann des Rings Freiheitlicher Jugend im Burgenland (RFJ). Ein Datenschutz-Streit um den RFJ gilt als Auslöser des Misstrauensantrags. In einem internen Schreiben von Langhans, das der BVZ vorliegt, ist die Rede von einem „Rausschmiss“ aus der Landesgeschäftsstelle. Auslöser war demnach eine E-Mail-Debatte rund um Datenschutzfragen, was wiederum mit dem internen Konflikt im Vorfeld des Parteitages zusammenhängen dürfte. Nachdem Langhans die Weitergabe von Daten untersagte, reagierte man in der Landespartei und meinte, die RFJ-Daten würden „geschreddert“, falls sie nicht aus der Parteizentrale abgeholt würden.

Petschnig: "Werden das ausdiskutieren"

Auf BVZ-Anfrage relativiert Petschnig: Es gehe um einen Konflikt, der in der Jugend stattgefunden habe und "in die Partei hineingetragen" worden sei. Um die Mitarbeiterinnen in der Landesgeschäftsstelle vor Verdächtigungen im Zusammenhang mit Datenschutz-Fragen zu schützen, habe er dem RFJ vorschlagen lassen, sensible Daten selbst abzuholen. Von einem "Rausschmiss" sei keine Rede, meinte Petschnig. Gegenüber der BVZ hielt RFJ-Obmann Langhans fest, dass es sich um interne Diskussionen handle und "Schmutzwäsche nicht in der Öffentlichkeit gewaschen" werden solle.

Was den Misstrauensantrag gegen seine Person angeht, verweist Petschnig auf bevorstehende Gespräche im Landesparteivorstand: "Aus meiner Sicht ist das ein Symbol dafür, dass sich manche noch im Parteitag-Wahlkampf befinden. Wir werden uns treffen und das ausdiskutieren."