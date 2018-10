Mit dem Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz und im Bundesrat stand das Burgenland bereits bei den Feierlichkeiten zum 100-Jahr-Jubiläum der Republik im Zentrum. Angesichts des gleichzeitigen österreichischen EU-Ratsvorsitzes wird vor allem die Zusammenarbeit der Bundesländer, aber auch der europäischen Regionen betont.

Landeshauptmann Hans Niessl: „Zusammenhalt der Länder.“ | BVZ

Auf diesen „Weg des Miteinanders“ weist Landeshauptmann Hans Niessl auch anlässlich des bevorstehenden Nationalfeiertages hin: „Die Länder können auf eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte stolz sein, die nur möglich war, weil das Gemeinsame vor das Trennende gestellt wurde“, so Niessl. Als „Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft“ gelte es, das Subsidiaritätsprinzip ebenso auf europäischer Ebene zu leben.

Der Nationalfeiertag, der seit dem Jahr 1965 am 26. Oktober begangen wird, erinnert an den Beschluss über Österreichs Neutralität und zugleich an den Abzug der Besatzungsmächte.

HistorikerGerald Schlag: „Ein wichtiger Tag für das Burgenland.“ | BVZ

Dies sei gerade für das Burgenland ein wichtiger Tag gewesen, sagt Historiker Gerald Schlag im BVZ-Gespräch: „Der Abzug der Roten Armee wurde von den Menschen tatsächlich als große Befreiung empfunden und hat für das Land neue Chancen eröffnet. Bis dahin konnte nur wenig in die Entwicklung investiert werden. Das hat sich danach gelockert.“ Als „Meilenstein“ werden in weiterer Folge die EU-Förderungen genannt, die, wie nun angekündigt, auch in Zukunft fließen sollen.