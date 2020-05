Die nun - nach dem Votum beim Bundesparteitag - nochmals erfolgte "Klarstellung" in der Vorsitzfrage müsse dazu genutzt werden, auch auf Bundesebene wieder die Themenführerschaft zu übernehmen.

Die SPÖ müsse eine starke Stimme für jene Menschen sein, die nun unter die Räder der Coronakrise geraten könnten. Es brauche jetzt einen "rationalen Schulterschluss", damit man in Österreich so rasch wie möglich wieder zu einem Leben zurückfinde, in dem sich alle wohlfühlten. "Im Zuge der Finanzkrise im Jahr 2008 haben die Menschen die Banken und die Finanzwirtschaft gerettet. Nun ist es an der Zeit und nur gerecht, dass sich die Banken und die Finanzwirtschaft revanchieren und einen großen Teil dieser Krise bezahlen", so Fürst. Das werde nur passieren, wenn die SPÖ genügend Initiativkraft entwickle.