„Die Beschwerden von Eltern hinsichtlich Schülertransporten häufen sich derzeit bei mir“, zeigt sich Susanne Schmid, Obfrau des Landesverbandes der Elternvereine für Höhere Schulen, im BVZ-Gespräch alarmiert. Das gelte besonders für das Mittel- und Südburgenland.

Im Zentrum der Eltern-Kritik stünden die Abfahrtszeiten am Morgen, so Schmid. Manche Schüler müssten für die Fahrt ins weniger als zwanzig Kilometer entfernte Gymnasium Oberpullendorf schon um 5.30 Uhr aufstehen, um einen Linienbus zu erreichen. In der Folge müssten sie jedoch noch eine Stunde auf den Schulbeginn warten. Unmut gebe es auch bei der Anfahrt zur Schul-Gemeinde Oberschützen.

„Die Schüler sind die größte Kundengruppe des öffentlichen Linienbusverkehrs“Schmid nimmt die Politik in die Pflicht

Vor dem Hintergrund, dass beim Verkehrsverbund Ostregion (VOR) derzeit neue Fahrpläne in Ausarbeitung seien, „die dann für Jahre einzementiert sind“, nimmt Schmid auch die Politik in die Pflicht. „Die Schüler sind die größte Kundengruppe des öffentlichen Linienbusverkehrs. Wir wünschen uns flexible Fahrzeiten und keine Vieh-Transport-ähnlichen Zustände“, spielt Schmid auch auf Sicherheitsbedenken in überfüllten Bussen an.

Seitens des VOR wird betont, dass im Zuge der laufenden Ausschreibung Verbesserungen geplant seien; diese würden aber nicht vor dem Jahr 2023 in Kraft treten. Im Jänner soll es auch Gesprächsrunden mit den Elternvereins-Vorsitzenden geben. Es gelte jedenfalls die Prämisse, „dass keine Gemeinde benachteiligt wird“. Regionalbusse werden daher oft über andere Gemeinden zum Ziel geführt. Dadurch ergebe sich trotz kurzer Distanz oftmals ein längerer Weg als mit dem PKW.

Im Büro von Verkehrslandesrat Heinrich Dorner wird außerdem betont: „Für die Entlastung wären unterschiedliche Beginnzeiten an Schulen hilfreich, weshalb es wichtig ist, die Direktoren einzubinden.“ Zugleich verweist man auf einen Landtags-Antrag an den Bund: Für Freifahrten abseits des Linienverkehrs brauche es kostendeckende Kilometer-Förderungen, um Bus-Unternehmen zu gewinnen.