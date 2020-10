Berechnung: Basis ist der Fünf-Jahres-Durchschnittswert für Bauland in der jeweiligen Gemeinde. Davon werden 20 Prozent berechnet und pro Quadratmeter Aufschließungskosten von 40 Euro angenommen. Zum Quadratmeterpreis, der dabei unterm Strich herauskommt, könnten die Eigentümer das Grundstück auch an die Gemeinde verkaufen (Stichwort: Preisregulierung).

Beispiele: In Halbturn liegt der aktuelle Verkehrswert für Bauland bei rund 110 Euro pro Quadratmeter. Nach der neuen Berechnung würden bei Verkauf an die Gemeinde 54,38 Euro herauskommen. In Eisenstadt würde die Berechnung bei aktuellem Durchschnittspreis von 188 Euro pro Quadratmeter 77,60 Euro ergeben.

Alternativen: Ausgenommen sind Grundstücke, die nachweislich den Eigenbedarf für Kinder und Enkel (bis 30 Jahre) abdecken. Für andere Grundstücke soll die jährliche Abgabe zwischen 0,5 bis 2,5 Prozent des Grundstückspreises betragen.