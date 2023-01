Land Burgenland deckelt Baulandpreise

Werbung

Außerdem soll bei allen Umwidmungen eine Baulandmobilisierungsvereinbarung geschlossen werden, die ebenfalls den Maximalpreis vorgibt, teilte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit. Schon am vergangenen Montag wurde das im Raumplanungsbeirat beschlossen.

Das Land will damit, wie berichtet, den steigenden Baulandpreisen entgegenwirken: "Das sind exorbitante Zahlen, die hier schon gehandelt werden", meinte Dorner. In Gols (Bezirk Neusiedl am See) wurde zuletzt etwa ein Grundstück um 380 Euro pro Quadratmeter verkauft, erzählte Bürgermeister Kilian Brandstätter. Für viele junge Familien sei das nicht mehr leistbar. "Wir kämpfen als Bürgermeister für den Verbleib der jungen Menschen in unserer Gemeinde", so Brandstätter.

Festgelegt wird der Maximalpreis für die Gemeinden mit Daten von Statistik Austria. Dieser Wert dürfe nicht überschritten werden, billiger zu verkaufen, sei aber natürlich weiterhin möglich, erläuterte Dorner. Insbesondere in südburgenländischen Gemeinden werde das wohl der Fall sein. "Ich denke, das wird jeder Bürgermeister im Sinne der Bevölkerung so handhaben", meinte der Lutzmannsburger Ortschef Roman Kainrath. Man höre derzeit ja auch von ÖVP-Bürgermeistern, dass es schwer sei, jungen Familien Baugründe im Ort zu bieten, so Kainrath.

Bauland wird auch im Süden gesucht

Dass diese Probleme in Abwanderungs-Regionen ebenso bestehen, erklärte Mario Trinkl, Bürgermeister in Königsdorf. Seine Gemeinde zähle zwar aktuell zu den Zuzugsgebieten, gewidmetes Bauland sei trotzdem rar: "Obwohl es Grundstücke gibt, werden einige nicht verkauft."

Im Februar will Landesrat Dorner nun durch die Bezirke touren und Informationsveranstaltungen zum Preisdeckel sowie zur Baulandmobilisierungsabgabe abhalten. Letztere werde aufgrund der zahlreichen Ausnahmen "keine Massenabgabe" sein, sagte Dorner. Er rechnet damit, dass lediglich ein "einstelliger Prozentsatz" der Grundbesitzer davon betroffen sein werde. Die Altersgrenze, bis zu der Grundstücke für Kinder und Enkelkinder aufgehoben werden dürfen, werde wie angekündigt von 30 auf 45 Jahre angehoben.

Kritisch bleibt vor allem die ÖVP, die von "der falschen Steuer zur falschen Zeit" spricht. Parteichef Christian Sagartz, Klubchef Markus Ulram und Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas haben für die Landtagssitzung einen Dringlichkeitsantrag angekündigt und fordern die vollständige Abschaffung der Abgabe. Vor Sitzungsbeginn wird die ÖVP mit ihren Abgeordneten auch vor dem Landhaus gegen die Abgabe auftreten.