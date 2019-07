Zumindest in zwei Punkten sind sich die Parteien einig: Die Pflege der älteren Generation müsse als „Zukunftsthema schlechthin“ gesehen werden und soll so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden stattfinden.

Steiner und Schwarz kritisieren „Verstaatlichung der Familie“

Wie man offenen Fragen – vom Fachkräftemangel und dem Ruf nach besseren Arbeitsbedingungen bis hin zum Ausbau der Heime – lösen will, da scheiden sich die Geister. Nachdem die Bundes-ÖVP mit Sebastian Kurz kürzlich ihr Konzept präsentiert hatte, nahmen sich VP-Landesobmann Thomas Steiner und Nationalratsabgeordnete Gaby Schwarz auch noch einmal den „Zukunftsplan“ des Landes vor.

Wie bereits berichtet, soll die Anstellung pflegender Angehöriger im Land ab 1. Oktober umgesetzt werden; derzeit läuft die Begutachtungsphase zum neuen Sozialhilfegesetz. Steiner und Schwarz sehen vor allem Probleme bei Umsetzung und Kontrolle und sprechen von einer „Verstaatlichung der Familie“. Den Angehörigen sei mit einer (finanziellen) Aufstockung der Pflege mehr geholfen. „Ja, das wird Geld kosten“, ebenso wie der Vorschlag einer Pflegeversicherung, heißt es von der ÖVP, aber es gehe um eine „solide Basis für Jahrzehnte“.

Wie Grünen-Sprecherin Regina Petrik kritisieren Steiner und Schwarz auch die neue Pflegeheim-Mindestgröße von 60 Betten und fordern kleine wohnortnahe Einrichtungen.

Seitens der SPÖ, die mit Regierungspartner FPÖ die Pläne bereits präsentiert hat, spricht man in diesem Fall hingegen von einem gerade für den ländlichen Raum „maßgeschneiderten Konzept“. Der „Zukunftsplan“ sorge für „mehr Fairness“ und stelle die Versorgung und die Qualität in der Pflege sicher.