Auch im Jahr 2007 gab es einen FPÖ-Sonderparteitag, auch damals hatte es das Obmann-Duell in sich: Wolfgang Rauter war gegen Hans Tschürtz angetreten – es endete mit dem spektakulären Rückzieher Rauters am Rednerpult und der späteren Abspaltung und Gründung der Liste Burgenland, gemeinsam mit Ex-FPÖ-Klubchef Manfred Kölly.

Weder das eine (Rückzieher), noch das andere (Spaltung) dürfte am Freitag passieren; am außerordentlichen Parteitag in Güssing wird aber ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ex-Landesrat Alexander Petschnig und Ex-Klubobmann Géza Molnár erwartet. Das Stichwort „Spaltung“ ist jedenfalls noch nicht vom Tisch.

Der zweite Zweikampf in nur einem Jahr …

Um eine solche zu vermeiden, übernahm der blaue Bundes-Obmann Norbert Hofer im März in letzter Minute die Kandidatur von Alexander Petschnig, der beim Parteitag als Nachfolger von Langzeit-Chef Hans Tschürtz angetreten war. Grund war die Konkurrenz von Ex-Landtagsmandatar Manfred Haidinger, der gegen Hofer schließlich knapp 25 Prozent der Stimmen holte. Das vorläufige Ende vor drei Wochen: Hofer legte zurück und veranlasste wegen „parteischädigendem Verhalten“ den Rauswurf Haidingers, was im Vorstand jedoch keine Mehrheit finden könnte. Haidinger jedenfalls tritt nicht, wie erwartet, selbst zur internen Wahl an, sondern unterstützt Molnár, ebenso wie weitere „Beinahe-Kandidaten“ und prominente Funktionäre.

So weit, so verzwickt. Es geht aber noch verzwickter, wie ein Blick auf die jüngste Vergangenheit zeigt. Bis zur Landtagswahl im Jänner schien die blaue Welt im Burgenland trotz Ibiza soweit in Ordnung. Was sich hinter den Kulissen aufgestaut hatte, das kam nach den Wahlverlusten zutage. Dass Tschürtz als Klubchef weitermachte und im Team Veränderungen vornahm, legten ihm manche als „Basisferne“ aus. Er selbst ging gegen Haidinger in die Offensive und beklagt zugleich den Streit in der Partei.

Millendorfer / Privat „Familienfoto“ aus früheren Zeiten – die noch gar nicht so lange her sind: Géza Molnár, Ilse Benkö, Norbert Hofer, Hans Tschürtz und Alexander Petschnig (v.l.) vor einem Jahr bei der Präsentation des Teams für den Landtags-Wahlkampf.

Vor dem außerordentlichen Parteitag unter insgesamt außergewöhnlichen Vorzeichen bringen sich nun die Teilorganisationen in Stellung. Manche Bezirkschefs ganz offen (Christian Spuller in Mattersburg und Josef Graf in Güsssing sollen seine Stellvertreter werden), manche mit nobler Zurückhaltung (Ilse Benkö in Oberwart) – und wieder andere Bezirke zeigen sich abermals zerrissen. In Jennersdorf unterstützt die frühere Bezirkschefin Petra Wagner mit Vertretern der FPÖ-Wirtschaft Molnár – für den jetzigen Bezirksobmann Rudolf Smolej ein Grund, sich für Petschnig auszusprechen. Dieser scheint es als Obmann wiederum in seinem Heimatbezirk Neusiedl am See schwer zu haben, wo ein außerordentlicher Bezirksparteitag im Raum steht.

Norbert Hofer hielt sich ebenfalls zurück und wird in Güssing wegen seiner Corona-Erkrankung fehlen. Der neue Obmann müsse es richten, lautet die knappe Zusammenfassung der Lage.

BVZ Lang ist’s her. Das einstige blaue Trio mit Norbert Hofer, HC Strache und Hans Tschürtz (v.l.) 2017.

Das haben sowohl Petschnig als auch Molnár vor. Und selbst wenn einer beim Showdown im Kulturzentrum Güssing – als Partei-Veranstaltung trotz Lockdown erlaubt – mit nur einer Stimme Vorsprung gewinnen sollte, müsste er dem anderen die Hand reichen. Denn: Persönliche Befindlichkeiten müsse man hintanstellen, da sind sich alle einig. So ist es für Molnár klar, dass der Parteichef mit dem Klubchef ident sein sollte. Ein Wink mit dem Zaunpfahl gegen Tschürtz, desen engster Vertrauter er einst war. Inzwischen ist das Verhältnis nicht nur im Hintergrund mehr als abgekühlt, und das mehrere Male.

Warum Molnár, der eigentlich schon in der hinteren (Landtags-)Sitzreihe Platz genommen hat, sich die Kampfabstimmung antut? „Weil es eine Herzensangelegenheit ist, der FPÖ wieder den alten Schwung zu geben.“ Und Petschnig? „Weil ich die FPÖ wieder auf Kurs bringen und für die Funktionäre da sein möchte.“ Zumindest in dieser Frage herrscht also Einigkeit.