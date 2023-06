ÖVP-Event: Sagartz mit klarer Ansage für die Landtagswahl

Die Einladung für Samstagvormittag galt zwar nicht für einen offiziellen Parteitag der ÖVP – im Kulturzentrum Mattersburg fanden sich aber Vertreter aus allen Regionen und prominente Gäste aus sämtlichen Bereichen der Volkspartei ein. Neben der ÖVP galt die Bühne im großen Saal in diesem Fall aber auch einer anderen Partei: der absolut regierenden SPÖ.

In seiner „Burgenland-Rede“ stellte VP-Chef Christian Sagartz „die Richtungsfrage“ und übte offen Kritik an Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und den Konzepten der Landesregierung. Auslöser seien die Streitigkeiten um den SPÖ-Bundesvorsitz gewesen, sagte Sagartz eingangs, aber schon davor hätten die Landes-Maßnahmen das Burgenland „zu einem Versuchslabor für mögliche Pläne in der Bundespolitik gemacht“.

Abschied als Europa-Abgeordneter 2024

Zitiert wurde auch Landeshauptmann Doskozils Aussage nach der Kampfabstimmung am SPÖ-Parteitag, als er meinte, mit der Vorsitzführung habe sich ein „Lebenstraum“ erfüllt. „Aber Doskozils geplatzter Lebenstraum darf nicht zu unserem Albtraum werden“, sagte Sagartz. Daher wolle er die Volkspartei nun klar positionieren. „Alle sind willkommen und alle können mitreden“, rief Sagartz „drei Wegweiser“ aus: „Miteinander statt gegeneinander, regional statt zentral, frei statt fremdbestimmt.“

Die angekündigte persönliche Richtungs-Entscheidung gab der ÖVP-Chef an diesem Vormittag ebenfalls bekannt. Als Abgeordneter im Europa-Parlament werde er bei der nächsten EU-Wahl nicht mehr antreten, sondern „zu 100 Prozent für das Burgenland da sein“: „Mein Lebenstraum war es nie, in Wien oder in Brüssel Karriere zu machen, mein Fokus war schon immer, Politik für das Burgenland zu machen.“

Sagartz-Tour „von Kalch bis Kittsee“

Als Beispiele für die aus seiner Sicht „eigenwillige und eigenartige SPÖ-Politik im Land“ nannte Sagartz unter anderem die Bauplatz-Abgabe als „Bevormundung“ für Häuslbauer, „Bio-Phantasien mit Nachteilen für regionale Erzeuger“, die Gründung der Landesgesellschaften, das Pflege-Konzept des Landes und „zentrale Vorschriften, die auch Gemeinden und Amtsleute zu reinen Befehlsempfängern“ machen würden.

Mit einer Tour durchs Land will der ÖVP-Obmann weiter Stimmung machen und, wie er sagt, „Brücken bauen, um viele zu gewinnen und den Entwicklungen gegenzusteuern“. Dieser Prozess habe mit der „Burgenland-Rede“ begonnen, noch im Juli startet Sagartz seine Tour, die ihn klassisch „von Kalch bis Kittsee“ in alle 171 Gemeinden des Landes führen wird.