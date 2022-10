Land verteilt 2.720 Flöten an Zweitklässler

Werbung

Gratis-Instrumente für alle in den zweiten Volksschulklassen! Mit diesem Versprechen trat Landeshauptmann Hans Peter Doskozil beim Parteitag im Frühling an – jetzt läuft die Verteilaktion. Warum die Wahl dabei auf Blockflöten gefallen ist, wurde bereits vor den Sommerferien erklärt: Diese ermögliche einen Einstieg in die Musik; mit eigenen Lernmaterialien (ab Frühling auch online) und zusätzlichen Angeboten ein bundesweit einzigartiges Projekt, wurde bei der Präsentation in Mattersburg betont.

Die Pädagogen der insgesamt 214 Volksschulklassen bauen die Flöte künftig in den Musikunterricht ein. Dazu gab es auch eigene Schulungen, zusätzlichen Musikunterricht für die Lehrerinnen und Lehrer.

Nicht zuletzt unter diesem Aspekt sieht die ÖVP die Musik-Aktion kritisch und spricht von einer Zwangsbeglückung. Seitens des Landes geht man darauf nicht ein: Verwiesen wird auf das weiterführende Angebot der burgenländischen Musikschulen, das nach der zweiten Klasse offensteht.

In Kooperation mit dem Blasmusikverband und dem Musikschulwerk werden außerdem unverbindliche Bläserklassen angeboten. Sozial gestaffelt fördert das Land zudem den privaten Ankauf von Musikinstrumenten.