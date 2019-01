Aufgrund der gehäuften Frauenmorde in Österreich – erst am Montag verstarb eine 32-Jährige in Tulln nach einer Messer-Attacke – werden auch im Burgenland Maßnahmen für mehr Sicherheit gefordert. Zum Maßnahmenpaket der Bundesregierung gibt es unterschiedliche politische Positionen.

Während die Landes-ÖVP die Pläne des Bundes begrüßt, kommen scharfe Worte von SP-Frauenlandesrätin Astrid Eisenkopf – es handle sich um „Überschriften mit wenig Konkretem“. Sie kritisiert einmal mehr Kürzungen bei Frauen- und Familienberatungsstellen. So hätten 2018 etwa in den Beratungsstellen in den Bezirken Jennersdorf, Güssing und Oberwart bereits um 360 Beratungsstunden weniger stattfinden können. Eisenkopf kündigte für heuer „zusätzliche finanzielle Mittel“ seitens des Landes an. Am 1. Februar findet ein „Runder Tisch gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ statt.

Verwundert reagiert Gabriele Arenberger vom Frauenhaus Burgenland auf die Kritik von ÖVP-Familienministerin Juliane Bogner-Strauß, dass es an länderübergreifenden Frauenhäusern mangle: „Wir bringen schon jetzt immer wieder Frauen in anderen Bundesländern unter oder nehmen welche bei uns auf.“ Was es dringend brauche, sei vom Bund finanzierte Täterarbeit und Präventionsarbeit im Bereich der Exekutive.

Im Frauenhaus Burgenland, das vom Land finanziert wird, habe man zuletzt keinen verstärkten Zulauf feststellen können, so Arenberger. Zehn Plätze stehen zur Verfügung, die Auslastung im Vorjahr habe 83 Prozent betragen.