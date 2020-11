Aufregung um Posting von Eisenstädter Gym-Direktor .

Der Direktor des Gymnasiums der Diözese Eisenstadt und ehemalige ÖVP-Vizebürgermeister in Eisenstadt, Josef Mayer, postete am Abend des Attentats auf seiner Facebook-Seite: „Terror in Wien! Refugees welcome!“ Das sorgte für heftige Diskussionen.