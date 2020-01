Grüne als Letzte zu Gespräch bei Doskozil .

Eine Unterredung zwischen SPÖ und Grünen hat am Donnerstag in Eisenstadt den Reigen der Parteiengespräche abgeschlossen, zu denen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) nach der burgenländischen Landtagswahl vom Sonntag geladen hatte. Doskozil (SPÖ) empfing am Vormittag in seinem Büro im Landhaus die Landessprecherin der Grünen, Regina Petrik.