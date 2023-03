Zurückhaltung in der SPÖ, Kritik bei der Opposition

Werbung

Der Rückhalt in der Landes-SPÖ ist Hans Peter Doskozil gewiss, sollte sein Vorschlag einer bundesweiten Mitgliederbefragung um den Parteivorsitz aufgehen. Bis zum ersten Showdown mit der Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner in Präsidium und Bundesvorstand gibt es in der Landespartei aber die Übereinkunft, keine Kommentare mehr zur „Causa prima“ abzugeben. Bis sich das herumgesprochen hatte, gab es auf BVZ-Anfrage zwar erste – positive – Stimmen in den Bezirken („Doskozil hat die besseren Themen“), jetzt herrscht aber Funkstille.

„Die Katze ist aus dem Sack“

Erwartungsgemäß kritisch fällt hingegen die Meinung der Opposition aus. „Doskozil pfeift auf das Burgenland und seine Menschen, er denkt nur an sich und seine Karriere in der Bundes-SPÖ“, schreibt ÖVP-Chef Christian Sagartz in einer Aussendung. Darin ist auch die Rede von „jahrelangen Intrigen und Heckenschützen-Methoden“.

Weniger drastisch formuliert es FPÖ-Obmann Alexander Petschnig, der den „skurrilen Streit“ zwar nicht näher kommentieren will, aber daran erinnert, dass er „schon immer darauf hingewiesen“ habe, dass „Doskozils Politik im Burgenland stets darauf abgezielt hat, seine Chancen in der SPÖ zu maximieren“. Petschnigs Vorwurf: Damit sei „nicht nachhaltig für das Land gearbeitet worden, sondern so, als ob es kein Morgen gäbe“.

Grünen-Sprecherin Regina Petrik will die interne Personaldebatte bewusst nicht weiter kommentieren: „Da rede ich von außen nicht hinein, das muss die SPÖ auf die Reihe bringen.“