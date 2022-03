Rücktritt: Gesundheitsminister Mückstein "kann nicht mehr"

Knapp elf Monate ist es her, seit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) das Amt von seinem Vorgänger übernahm. Jetzt gab der Wiener Arzt seinen Rücktritt bekannt. Als Grund dafür nannte auch er die hohe persönliche Belastung. Sein Nachfolger dürfte laut eines "Krone"-Berichts der Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch (Grüne) werden.

"Man kann diesen Job nur ausleben, wenn man 100 Prozent geben kann", sagte Mückstein in einer persönlichen Erklärung. Das könne er nicht mehr und werde deshalb seinen eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Als besonders belastend nannte der Grünen-Politiker für sich und seine Familie persönliche Bedrohungen und, dass er nur mit Personenschutz die Wohnung verlassen konnte.

Zum aktuellen Stand der Corona-Pandemie meinte er, dass sie nicht vorbei sei, "aber wir haben sie im Griff". Sein großes Ziel sei es immer gewesen, Menschenleben zu schützen und das Gesundheitssystem vor der Überlastung zu bewahren.

Krismer: "Einer der schwersten und undankbarsten Jobs der Republik"

Eine erste Reaktion zum Rücktritt kam von den NÖ-Grünen. Landessprecherin Helga Krismer meint in einer Aussendung, dass der Job des Gesundheitsministers in den vergangenen zwei Jahren mit zu den schwersten und undankbarsten der Republik gehört habe. Der Balanceakt zwischen "Coronaleugner-Schwurbelei", Infektionszahlen und übervollen Stationen sowie menschlich nachvollziehbarer Maßnahmenmüdigkeit von Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft gehe an die Substanz.

„Daher haben die Grünen NÖ vollstes Verständnis für die Entscheidung von Wolfgang Mückstein, zu demissionieren. Wir haben größten Respekt, dass er bereit war, der Republik und dem Land zu helfen, als sein Vorgänger Rudi Anschober zurücktrat. Für sein Anpacken und seinen Mut bedanken wir uns aus ganzem Herzen", sagt Krismer. Sie betont, dass es wichtig sei, dass die Nachfolge am Freitag fixiert werde. Der Erweiterte Bundesvorstand der Grünen werde morgen darüber beraten.