ÖVP will Schwung in Burgenland-Wahl mitnehmen .

Die burgenländische ÖVP will den Schwung aus der Nationalratswahl in die Landtagswahl, die am 26. Jänner stattfindet, mitnehmen. "Das Burgenland ist türkis. Das gibt uns doch sehr viel Zuversicht", betonte Landesparteiobmann Thomas Steiner bei einer Pressekonferenz am Montag.