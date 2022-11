Flugrettung: Jetzt ist wieder der Christophorus am Zug

Werbung

Dieser Tage werden seitens des Landes neue Gespräche mit den Betreibern des ÖAMTC-Notarzthubschraubers Christophorus aufgenommen. Die in Salzburg beheimatete Flugrettung Martin ist nach der Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichtes aus dem Rennen, da keine Neuausschreibung mehr möglich ist. Seitens des Landes wurde der für das Vergabeverfahren zuständige Rechtsanwalt Claus Casati beauftragt, eine Handlungsempfehlung vorzulegen. Nach Gesprächen mit den zuständigen Juristen und der Gesundheitsabteilung des Landes wurde diese weitere Vorgangsweise nun fixiert.

In der offiziellen Stellungnahme des Landes heißt es: „Nach der nun vorliegenden Erkenntnis steht es einem öffentlichen Auftraggeber für Konzessionen nicht frei, bei Verbleiben eines Angebotes ein neuerliches Verfahren durchzuführen, um für einen ausreichenden Wettbewerb zu sorgen. Dieses Ergebnis wird vom Land Burgenland zur Kenntnis genommen und das Verfahren zur Vergabe der Notarzthubschrauberleistungen mit dem Christophorus Flugrettungsverein als einzig verbliebenem Bieter fortgesetzt. Für das Land hat eine qualitativ hochwertige Versorgung der Bevölkerung mit Flugrettungsdiensten Vorrang. Auch soll, neben der Weiterführung der Flugrettung in der Region Süd ab 2026 die im Regierungsprogramm fixierte Versorgung des Nordburgenlandes mit einem in der Region stationierten Notarzthubschrauber ohne unnötigen Zeitverlust umgesetzt werden. Daher wird es in den nächsten Tagen ein Gespräch mit dem Christophorus Flugrettungsverein geben, um die weiteren Schritte festzulegen.“

Christophorus fliegt weiter

Wie berichtet, hatte das Gericht zunächst den Landes-Zuschlag für Martin wegen eines Formalfehlers aufgehoben. Politisch hat die Causa seit dem Sommer für Wirbel gesorgt, inklusive Einspruch des ÖAMTC.

Für die Führung der Martin-Flugrettung im Ausschreibungs-Verfahren war unter anderem die rasch in Aussicht gestellte Errichtung eines Stützpunktes im Nordburgenland ausschlaggebend. Dieser Punkt wird nun auch in den Gesprächen zwischen Land und Christophorus ein zentraler sein.