Es sei der Plan der Asfinag, dass alle vierspurigen Schnellstraßen diesen Sicherheitsausbau bekommen würden. "Deshalb wird auch dieser letzte Streckenabschnitt, nehme ich an, in der Planung sein", so der Landesrat. Man werde sich "selbstverständlich mit der Asfinag abstimmen".

Der Politiker betonte, dass es sich dabei um ein "wichtiges und sensibles Thema" handle, mit dem man nicht "politisch spielen" solle. "Ich glaube, dass es von extremem Nachteil ist, hier andere Themen zu vermischen", warnte er. Einwände, wie den befürchteten Bau einer Autobahn oder dass es vermehrt zu Geschwindigkeitsübertretungen kommen könnte, wies er zurück. "Das ist ein Sicherheitsausbau und eines der wesentlichen Merkmale, die hundertprozentig ausschließen würden, dass es zu frontalen Zusammenstößen kommt", erläuterte er.

Im Hinblick auf den tödlichen Verkehrsunfall, der sich am Sonntag auf der Schnellstraße ereignete, hatten ÖVP sowie das Bündnis Liste Burgenland (LBL) gefordert, auch das acht Kilometer lange Teilstück der S31 von Weppersdorf bis nach Oberpullendorf in den Sicherheitsausbau einzubeziehen. Dieser sieht unter anderem eine Verbreiterung der Fahrspuren und die Errichtung einer Mitteltrennung vor.