Als Folge des kritischen Rechnungshofberichtes zur Landessicherheitszentrale (LSZ) und einer Betriebsprüfung tauchte die Nachzahlung von rund 160.000 Euro auf. Der Grund sind Leistungen, die für das Land erbracht wurden – wie der Betrieb der Leitstelle – und für die in der Vergangenheit keine Umsatzsteuer bezahlt wurde.

Spuller: Strafrechtlich sei „nichts übrig geblieben“

Die Kernfrage lautet: Was wird von den ausgelagerten Betrieben als Dienstleistung für das Land erbracht und wann fällt dafür die Umsatzsteuer an? Wie zu hören ist, soll dies derzeit auch in anderen Bundesländern geprüft werden. Auf BVZ-Nachfrage im Finanzministerium wurde auf „die strenge abgabenrechtliche Geheimhaltungspflicht“ verwiesen: „Zu bestimmten steuerrechtlichen Fragen kann keine Auskunft erteilt werden.“

In der Landesholding wird die Sache jetzt jedenfalls untersucht: „Wir prüfen, ob dies auch bei anderen Landestöchtern der Fall ist. Aus heutiger Sicht gehen wir aber nicht davon aus“, so die Auskunft. Im Fall der LSZ handle es sich zudem um eine „spezifische Vertragssituation“.

Die 160.000 Euro wurden seitens der LSZ bereits beglichen. Dazu habe man auf Rücklagen zugreifen können, sagt Geschäftsführer Christian Spuller. Mit Landesvize Hans Tschürtz präsentierte Spuller kürzlich auch die neue Organisation der Sicherheitszentrale nach dem Rechnungshofbericht und einer Selbstanzeige wegen fehlender Aufzeichnungen zur Verwendung der Dienstautos ( die BVZ berichtete, siehe hier ). Strafrechtlich sei „nichts übrig geblieben“, die interne Struktur habe man aber neu aufgestellt: „Die Kompetenzen wurden klar geregelt.“

Dabei klang auch Kritik an der früheren Leitung an, etwa zur mangelhaften Erneuerung von Computer-Systemen. Der frühere LSZ-Leiter Ernst Böcskör meinte dazu gegenüber der BVZ: „Man kann nicht einfach alles schlechtreden, uns wurde von mehreren Seiten bestätigt, dass wir technologisch sehr gut unterwegs waren.“ Der Rechnungshof-Bericht zu den Jahren 2011 bis 2016 umfasst insgesamt 79 Empfehlungen, von denen mittlerweile 59 umgesetzt wurden.