Babler nimmt das Amt an: Der Traiskirchner ist neuer Bundes-SPÖ-Chef

Ganz anders als am gestrigen Montag, beinahe so kämpferisch und emotional wie am Sonderparteitag am Samstag, klang der Traiskirchner Andreas Babler heute, nachdem die Stimmen der Wahl zum Bundesparteivorsitzenden neuerlich ausgezählt worden waren. Gleich zu Beginn seines Statements in einer Pressekonferenz betonte er, dass sich das „Versagen des Apparats (Anmerkung bei der Auszählungspanne am SPÖ-Sonderparteitag) nicht wiederholen dürfe“. Das werde eine seiner ersten Aufgaben sein. Mit diesem Satz war klar: Andreas Babler nimmt die Wahl an. Er ist neuer Bundesparteivorsitzender der SPÖ und hat sich als Bürgermeister einer 17.000-Einwohner-Stadt gegen die bisherige Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil durchgesetzt.

Am Samstag herrschte bei Andreas Babler (rechts) noch Enttäuschung. Fälschlicherweise war der Burgenländer Hans Peter Doskozil zum Bundes-SPÖ-Chef gekürt worden. Foto: APA/Helmut Fohringer, HELMUT FOHRINGER

Babler habe als Vorsitzender kandidiert, um der Partei Einigkeit, Stolz und Würde zurückzugeben, betonte er weiter: „Die letzten Tage haben gezeigt, wie bitter notwendig das ist.“ Gleichzeitig entschuldigte er sich erneut für den Auszählungs-Fauxpas, durch den am Samstag fälschlicherweise der Burgenländer Hans Peter Doskozil zum Bundesparteivorsitzenden gekürt worden war.

Babler will bis Herbst alle Bezirke in Österreich besuchen

Dann wiederholte der 52-Jährige seine schon im internen Wahlkampf um die Parteispitze geäußerten Vorstellungen über die inhaltliche Neuausrichtung der SPÖ. Er betonte, dass es viel zu tun gebe - bei der Teuerung, der Arbeitszeit und der Beseitigung von Kinderarmut sowie vielen weiteren Themen. Näher ins Detail ging er aber noch nicht. Der neue SPÖ-Chef kündigte jedoch bereits an, dass er noch im Sommer eine Tour durch ganz Österreich starten möchte. Bis Herbst will er jeden Bezirk des Landes besuchen.

Die SPÖ liegt gerade ziemlich am Boden." Andreas Babler

„Die SPÖ liegt gerade ziemlich am Boden“, gestand Babler ein, „aber die Zukunft der Sozialdemokratie schreiben wir selbst“, betonte er weiter. Menschen, die nach den vergangenen Tagen frustriert, verärgert und enttäuscht seien, rief er auf, sich einzubringen.

Andreas Babler gilt als leutselig, bürgernah und bodenständig. Als "Underdog" entschied er die Wahl der Delegierten am Sonderparteitag der SPÖ für sich, nachdem Hans Peter Doskozil die Mitgliederbefragung knapp gewonnen hatte. Foto: APA/Helmut Fohringer, HELMUT FOHRINGER

Wer seinem Team angehören wird, ließ Babler noch offen. Neu zu besetzen sind, wie berichtet, vor allem die Positionen des Klubobmanns bzw. der Klubobfrau im Nationalrat sowie die Bundesgeschäftsführung der Partei. Er sei bereits im Gespräch mit dem gesamten Parteipräsidium, um zu beraten, wie man sich einen und ein starkes Team zusammenstellen könne. Außerdem betonte er, dass sich in der Partei Lager gebildet hätten, er aber nie einem angehört habe und es nun nötig sei, dass die Partei auf ihre Mitglieder zugehe. In Zukunft will er die Mitglieder, wie er heute neuerlich betonte, generell mehr einbinden: Sie sollen immer über die Bundesparteiführung und die inhaltliche Ausrichtung der SPÖ entscheiden.