Doskozil am Weg der Besserung

Werbung

Die fünfte Kehlkopf-Operation von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wurde im Leipziger Universitätsklinikum bereits durchgeführt. Wie berichtet, wurde der Routine-Eingriff wegen Atemproblemen nötig. Jetzt meldete er sich erstmals aus dem Krankenhaus. "Die von meinem behandelnden Arzt empfohlene Operation am Kehlkopf hat wie angekündigt am vergangenen Dienstag stattgefunden. Der Eingriff ist komplikationslos verlaufen, mir geht es den Umständen entsprechend wieder gut. Jetzt sind noch einige Tage der Schonung in der Klinik angesagt", so Doskozil.

Laut einer ersten ärztlichen Einschätzung habe der Eingriff auch die erhoffte Wirkung gebracht. "Wir sind zuversichtlich, dass die zuletzt aufgetretenen Atemprobleme dadurch nachhaltig gelöst werden können", erklärt Doskozil in einem Statement. Im direkten Kontakt mit seinem Büroleiter halte er sich auch schon über die Themenlage im Burgenland am Laufenden.

"Ich möchte mich von Herzen für die vielen positiven Rückmeldungen und Wünsche bedanken, die mir auf meinem Weg der Besserung zusätzlich viel Kraft geben", bedankt sich der Landeshauptmann.

Bis der Landeschef nach der nun nötigen Erholungsphase wieder offiziell im Amt ist – als sein persönliches Ziel gilt weiterhin die Budgetrede am 17. November –, übernimmt Landesrat Leonhard Schneemann seine Agenden. Landesvize Astrid Eisenkopf ist für Formalakte wie etwa Beurkundungen zuständig.