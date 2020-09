Die Bank ist nach jahrzehntelangen Malversationen in die Pleite geschlittert, der Schaden wird auf rund 690 Mio. Euro geschätzt. Während die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die strafrechtliche Dimension ermittelt, soll der von ÖVP, FPÖ und Grünen verlangte U-Ausschuss die politische Verantwortung klären.

Abgehalten wird der U-Ausschuss im Kultur- und Kongresszentrum. In der konstituierenden Sitzung werden die Mitglieder vereidigt. Außerdem wird über die Wahlvorschläge für die Positionen des Verfahrensrichters und des Verfahrensanwalts sowie deren Stellvertreter abgestimmt. Nach der Wahl erstellt Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ), wie in der Verfahrensordnung vorgesehen, in Abstimmung mit dem Verfahrensrichter den weiteren Arbeitsplan des U-Ausschusses.

Aufregung um grundsätzlichen Beweisbeschluss

Im U-Ausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) hat am Mittwoch ein Antrag der Opposition auf einen grundsätzlichen Beweisbeschluss für Aufregung gesorgt. Dieser sei von der Vorsitzenden, Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ), nicht auf die Tagesordnung aufgenommen worden, "obwohl der Antrag von drei Fraktionen zeitgerecht, rechtlich korrekt eingebracht worden ist", kritisierte ÖVP-Fraktionssprecher Markus Ulram, der rechtliche Schritte gegen Dunst prüfen lassen will.

ÖVP, FPÖ und Grüne hätten den Antrag eingebracht, um die Arbeit im Untersuchungsausschuss zu beschleunigen. Ein grundsätzlicher Beweisbeschluss verpflichte die Organe des Landes zur vollständigen Vorlage von Akten und Unterlagen zum Untersuchungsgegenstand. Da dieser Beschluss nun nicht erfolgt sei, müsse man auf Unterlagen weiter warten, betonte Ulram im Anschluss an die konstituierende Sitzung in Eisenstadt.

Dunst habe rechtswidrig gehandelt, sagte ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas. Auch dass die Ersatzmitglieder den U-Ausschuss per Live-Stream in eigenen Klubräumen mitverfolgen müssen und nicht in den Sitzungsraum dürfen, ist für die ÖVP rechtlich fragwürdig. Dunst habe "zweimal einen Rechtsbruch, eine Willkür begangen", sagte Ulram, weshalb er direkt nach der Sitzung die Prüfung rechtlicher Schritte in Auftrag gegeben habe.

Die SPÖ forderte hingegen mehr Sachlichkeit und kritisierte die "nervöse Opposition", die einen "kompletten Fehlstart" hingelegt habe, wie Fraktionssprecher Roland Fürst in einer Aussendung betonte. Insbesondere die ÖVP verwechsle "den U-Ausschuss mit einer Showbühne". Die Opposition habe in der konstituierenden Sitzung über Räumlichkeiten, Drucker, Ersatzmitglieder und Sitzordnung diskutiert, anstatt den Fokus auf die Aufklärung zu legen, sagte Fürst.

Unterdessen wurde am Mittwoch ein weiteres Detail zur Causa Commerzialbank bekannt: Wie die "Kronen Zeitung" berichtete, wurden am 6. Dezember 2019 eine Mio. Euro von der Bank behoben - laut Bankauszug von der Bauwelt Koch, die damit nach eigenen Angaben allerdings nichts zu tun habe. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Bank habe bestätigt, dass er die Auszahlung in Form von Bargeld durchgeführt habe, so die "Kronen Zeitung". Wer das Geld erhalten habe, wisse er aber nicht.