Rot-grüner „Kampf der Geschlechter“

Dass sich Jasmin Puchwein in der nach alter Polit-Tradition angriffigen Funktion als Landesgeschäftsführerin, die sie am 1. Oktober mit Kevin Friedl antreten wird, so wie Vorgänger Roland Fürst nichts gefallen lassen wird, das zeigte sie jetzt auf Facebook: Dort adressierte sie Grünen-Klubchefin Regina Petrik direkt.

Diese hatte angesichts der SPÖ-Rochaden rund um die Ablöse von Landtagspräsidentin Verena Dunst gemeint, in der roten „Männer-Partie“ seien Frauen nur „Dekoration“. Der Grund: Dunst wird von Robert Hergovich als Präsident beerbt, und auch sonst finden sich im SPÖ-Kernteam fast ausschließlich Männer an vorderster Front.

Drei Tage nach diesem Posting legte Neo-Geschäftsführerin Puchwein nochmals nach - der (indirekte) Vorwurf Petriks, sie sei Dekoration, scheint also hängengeblieben sein. Foto: Facebook/Puchwein

Als Antwort analysierte Puchwein in ihrem Posting das grüne Klub-Team mit drei männlichen Kollegen und nur einer Assistentin. Auf Facebook kam dann auch Noch-Geschäftsführer Fürst zur Unterstützung: „Im Gegensatz zu den anderen Parteien, insbesondere Regina Petrik, kommentieren wir Personalentscheidung von ÖVP, Grünen und FPÖ nicht negativ“, schrieb er am Samstag anlässlich der Wiederwahl von Alexander Petschnig als FPÖ-Chef (siehe Seite 4). Petrik ergänzte dazu, dass sie sich sonst nie zu internen Partei-Entscheidungen geäußert habe, und dass bei den Grünen die Gremien paritätisch besetzt seien.

Dass Petschnig am Parteitag das Burgenland-Engagement von Max Lercher kritisiert und ihn als Landeschef Doskozils „gescheiterten Mit-Putschisten“ bezeichnet hatte, hat man in der SPÖ überhört.

Notiz am Rande: Für Alexandra Gager-Radostics, die für Max Lercher im Renner-Institut Platz macht, gibt es einen neuen Job im Landhaus – als Leiterin des Referats für Frauen, Antidiskriminierung und Gleichbehandlung.