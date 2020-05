Der Landeshauptmann freue sich auf die Rückkehr ins Landesparlament. Ein Redepart sei derzeit nicht geplant, das hänge vom Verlauf der Debatte ab, hieß es aus seinem Büro auf Anfrage. Der Landeshauptmann müsse auch noch die Stimme schonen.

Die Teilnahme sei ihm aber vor allem deshalb wichtig, weil im Rahmen einer Aktuellen Stunde über die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Coronavirus-Pandemie und die Finanzierung der Kosten diskutiert werde. Das Burgenland sei bisher gut durch diese Krise gekommen, weil sehr viele Menschen ihren Beitrag geleistet hätten. "Es reicht aber nicht, ihnen als 'Helden' symbolisch zu applaudieren und dann zur Tagesordnung überzugehen", so Doskozil.

Das Land leiste durch eigene Hilfspakete einen angemessenen Beitrag. Durch die Einrichtung eines Unterausschusses werde begleitend Transparenz und parlamentarische Kontrolle sichergestellt. "Auch da steht im Landtag morgen ein Beschluss an, der beispielgebend für die Bundesregierung sein kann", stellte der Landeshauptmann fest.

Millendorfer

Die SPÖ hat weiters Anträge zur Bewältigung der Covid-19-Krise sowie zur Unterstützung der Gemeinden und zur Abfederung der negativen Folgen auf den Arbeitsmarkt bzw. auf die Wirtschaft eingebracht.

Für die ÖVP steht bei der Landtagssitzung die "Unterstützung und Hilfe für unsere Gemeinden" im Vordergrund, betonte Landesparteiobmann Christian Sagartz bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Die Volkspartei wird einen Dringlichkeitsantrag einbringen, mit dem sie ein Gemeindepaket einfordert. Den Gemeinden würden große Einbußen bei den Einnahmen - sowohl bei den Ertragsanteilen als auch bei der Kommunalsteuer - bevorstehen. "Diese Finanzlöcher müssen geschlossen werden", sagte Klubobmann Markus Ulram.

Generell müsse die Landesregierung in Zeiten der Coronakrise mehr Eigeninitiative zeigen, betonte Sagartz. Es genüge nicht, sich auf die Bundesregierung zu verlassen. Die ÖVP werde deshalb auch sieben Entschließungsanträge mit Forderungen zur Bewältigung der Coronakrise einbringen.

Die Grünen übten angesichts der Tagesordnung Kritik: "Gar nichts von dem, was der SPÖ-Landtagsklub hier einbringt, betrifft die Landespolitik", stellte Landessprecherin Regina Petrik vor Journalisten fest. Die SPÖ beschäftige sich im Landtag im Moment "offensichtlich am liebsten mit Oppositionspolitik dem Bund gegenüber". Was hingegen im Burgenland passiere, solle offenbar gar nicht im Landtag diskutiert werden.

Kritisch sah Petrik weiters, dass mit einem der SPÖ-Anträge zur Coronakrise ausdrücklich die Möglichkeit einer Doppelförderung - auf Bundes- und Landesebene - geschaffen werden solle. Auf Missfallen bei den Grünen stieß außerdem eine Änderung des Landeslehrerinnen- und Landeslehrer-Diensthoheitsgesetzes. Dabei gehe es darum, wer über die Auswahl der Leitungspersonen für die Pflichtschulen entscheide. Im Burgenland sei dies künftig anders als in anderen Bundesländern nicht Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ), sondern Landeshauptmann Doskozil, so Petrik.