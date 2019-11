Bei der heutigen Landtagswahl in der Steiermark erreicht die ÖVP 36,0 Prozent, das ist ein Plus von 7,6 Prozentpunkten, die SPÖ 22,9 Prozent (minus 6,4 Prozentpunkte), die FPÖ 17,3 Prozent (minus 9,4 Prozentpunkte), die Grünen gewinnen 5,5 Prozentpunkte und erreichen 12,2 Prozent. Die KPÖ bleibt mit Zugewinnen im Steirischen Landtag, die NEOS ziehen erstmals ein.

Die Reaktionen aus dem Burgenland:

Steiner gratuliert Volkspartei Steiermark: "großartiges Ergebnis"

„Ein großartiger Erfolg für die Volkspartei Steiermark. Herzliche Gratulation an Landeshauptmann Herrmann Schützenhöfer und seinem Team, die in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit mit Hausverstand für die Steirerinnen und Steirer geleistet haben“, so Landesparteiobmann Thomas Steiner zum Ergebnis der heutigen Landtagswahl in Steiermark. Und er ergänzt: „Dieses Ergebnis zeigt, dass eine bürgerliche Politik der Mitte wichtiger ist denn je.“

SPÖ: Im Burgenland völlig andere Voraussetzungen

„Michael Schickhofer und sein Team haben tapfer bis zum Schluss gekämpft. Das Abschneiden der SPÖ Steiermark heute muss im Lichte der Ereignisse im Jahr 2015 bewertet werden, wo der damalige Landeshauptmann Franz Voves den Landeshauptmann-Sessel an die ÖVP verschenkt hat, weil ihn diese politisch erpresste“, erklärt SPÖ Landesgeschäftsführer Roland Fürst, der für die kommenden Wahlen im Burgenland „keinen Zusammenhang“ sieht. „Viele Menschen, vor allem Wählerinnen und Wähler der SPÖ Steiermark haben das damals nicht verstanden, das wirkt noch bis heute nach. Im Burgenland hat die Sozialdemokratie völlig andere Voraussetzungen“, so Fürst.

Petrik: Mit den Grünen wurde auch Klimaschutz gestärkt

"Ich freue mich sehr über den großen Erfolg der Grünen in der Steiermark und über dieses historische Ergebnis. Meine besondere Gratulation geht an Sandra Krautwaschl, die eine zutiefst glaubwürdige Spitzenkandidatin war und die die gute Stimmung für den Klimaschutz im Wahlkampf optimal umsetzen konnte", kommentiert Regina Petrik, Landessprecherin der Grünen, das Ergebnis der steirischen Landtagswahl.